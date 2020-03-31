Как самостоятельно проверить работу легких: советы врача

Здоровье и медицина

Самое грозное осложнение новой инфекции COVID-19 — атипичная пневмония. Воспаление легких, как правило, начинается на фоне повышения температуры, появления сухого кашля и затрудненного дыхания. Если работу дыхательной системы восстановить не удастся, то человек может умереть.

— Сегодня, как и во время любой эпидемии гриппа и ОРВИ, для пациента очень опасен острый респираторный дистресс-синдром, — рассказал специально для «ФАКТОВ» столичный торакальный хирург, кандидат медицинских наук и руководитель Всеукраинского респираторного клуба Евгений Симонец. — Это страшное осложнение серьезно ухудшает работу дыхательной системы. Чтобы вовремя заметить сбой в работе легких, важно знать об опасных признаках — «красных линиях».

Как проверить легкие в домашних условиях?

1. Определить частоту дыхания.

— Самому это сделать сложно, ведь человек, сосредоточенный на подсчете дыхательных движений, автоматически замедляет или увеличивает их частоту, — говорит Евгений Симонец. - Поэтому вести подсчет должен кто-то близкий, причем важно, чтобы он заранее вас не предупреждал. Вы находитесь в спокойном состоянии — спите, смотрите телевизор, а человек рядом засекает на часах минуту, в течение которой считает ваши дыхательные движения. Если их количество не превышает 20 — норма. Выше — красная линия.

К сожалению, этот тест не всегда информативен так, как нам хотелось бы.

2. Оценить насыщение крови кислородом — сатурацию.

— Норма — 90−100%. Есть два способа тестов, — рассказывает врач. — Первый — с помощью маленького прибора, который называется пульсоксиметр. Его можно купить в магазинах медтехники или заказать по Интернету. Датчик, напоминающий прищепку, чаще всего надевается на указательный палец руки и очень быстро показывает уровень сатурации.

Второй способ — измерить насыщение крови кислородом смартфоном. Для этого следует активировать специальное приложение в разделе Health и активировать соответствующую опцию. Приложить палец к датчику и — зафиксировать результат. Я проверил оба способа на себе, и показатели совпали.

Если кровь достаточно насыщена кислородом, пульс находится в пределах 60−80 ударов в минуту, а частота дыхания — ниже 20, то с легкими все в порядке. Даже в случае появления симптомов, по которым можно заподозрить коронавирусную инфекцию, такой человек пока в госпитализации не нуждается.

Доктор предостерегает от фейковых тестов проверки дыхания, которые широко распространяются в Интернете. Один из них рекомендует задержать дыхание на 20 секунд. Если получилось — значит, жизненная емкость легких якобы в порядке. На самом деле, по словам врача, тренированный человек — например, спортсмен, пусть даже бывший, — может задерживать дыхание на минуту и больше. А малоподвижные или пожилые люди, либо имеющие хронические заболевания не продержатся и 20 секунд. Но это ничего не значит, кроме того, что тест неэффективен.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как в США медики продемонстрировали состояние легких человека, инфицированного COVID-19.

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