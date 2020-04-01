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Здоровье и медицина

Беременных с коронавирусом будут отправлять в специализированные медучреждения

12:30 1 апреля 2020 85
Медик
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Во всех областях Украины определят медицинские учреждения для оказания помощи беременным, заразившимся коронавирусом. Напомним, на днях в Виннице коронавирусом заразились пять сотрудниц роддома.

Часть заведений будет принимать только больных COVID-19.

«Мы дали рекомендации руководителям областных структурных подразделений в каждой области определить определенное заведение, в которое будут привозить беременных с коронавирусной болезнью для того, чтобы выделить определенные „зеленые“ и „красные“ зоны. То есть, будут учреждения „зеленые“, в которые не должны попадать больные с коронавирусной болезнью, и будут заведения „красные“, которые будут сосредоточены именно на оказании помощи больным с коронавирусной болезнью», — сказал на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Также в Минздраве назвали причину смертей многих пациентов с COVID-19.

В связи с распространением коронавируса Агентство ООН по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья дало несколько рекомендаций беременным.

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