- 14:35 Когда в Украине наступит пик эпидемии коронавируса: озвучен прогноз
- 14:33 Украинцам пообещали дополнительные выплаты: кто и сколько получит
- 14:28 Морозы отступят: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни
- 14:19 Украина — Шотландия: онлайн-видеотрансляция матча ¼ финала чемпионата Европы по FIFA 20
- 14:02 Режим «все в масках» и ограничение количества людей на улице: у Зеленского заговорили об ужесточении карантина
- 13:51 Денис Ермак впервые прокомментировал скандальные записи Лероса
- 13:48 Убийственный взгляд наблюдающего за щенком кота впечатлил сеть
- 13:46 Из обсервации в киевском отеле сбежали больше 60 человек
- 13:45 Действовали по заказу России: в Киеве раскрыли сеть ботов, распространявших фейки о коронавирусе
- 13:34 Маски есть не у всех: на судне с украинскими моряками подтвердили 20 случаев коронавируса
- 13:26 «Заразилась в больнице»: родные умершей роженицы с коронавирусом сделали громкое заявление
- 13:11 Девальвация VS дефолт. Какие перспективы у Украины?
Денис Ермак впервые прокомментировал скандальные записи Лероса
Брат главы Офиса президента Андрея Ермака высказался в своем Facebook по поводу скандальных пленок нардепа Гео Лероса.
Денис Ермак вкратце изложил свою биографию, рассказал о работе. Также заявил, что его брат — принципиальный честный человек.
«Назовите хоть кого-то из чиновников, кто не „переписал бизнес на тещу“, а начав работать на государство — продал его? Есть такие? Есть! Это мой брат. И может наконец человек, полностью отдавшись работе на государство, продав свои бизнес-активы, купить себе хоть нормальную машину, а не ездить на тойоте, в которой уже все скрипит как в бричке?» — написал Денис Ермак.
По поводу пленок Лероса он заявил, что на них сделали «нарезку» с вырванным контекстом.
«Кто под меня „подкладывал“ некоторые „торпеды“ и с какой целью, да еще и используя специальное сложное оборудование, — не знаю, но понятно, что это направленная атака на моего брата Андрея Ермака, который очень мешает определенным олигархам и особенно российским спецслужбам», — написал Денис Ермак.
Ранее сообщалось, что Лерос рассказал, как ему удалось получить скандальные записи.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Режим «все в масках» и ограничение количества людей на улице: у Зеленского заговорили об ужесточении карантина
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!