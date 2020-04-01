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Политика

Денис Ермак впервые прокомментировал скандальные записи Лероса

13:51 1 апреля 2020 280
Денис Ермак
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Брат главы Офиса президента Андрея Ермака высказался в своем Facebook по поводу скандальных пленок нардепа Гео Лероса.

Денис Ермак вкратце изложил свою биографию, рассказал о работе. Также заявил, что его брат — принципиальный честный человек.

«Назовите хоть кого-то из чиновников, кто не „переписал бизнес на тещу“, а начав работать на государство — продал его? Есть такие? Есть! Это мой брат. И может наконец человек, полностью отдавшись работе на государство, продав свои бизнес-активы, купить себе хоть нормальную машину, а не ездить на тойоте, в которой уже все скрипит как в бричке?» — написал Денис Ермак.

По поводу пленок Лероса он заявил, что на них сделали «нарезку» с вырванным контекстом.

«Кто под меня „подкладывал“ некоторые „торпеды“ и с какой целью, да еще и используя специальное сложное оборудование, — не знаю, но понятно, что это направленная атака на моего брата Андрея Ермака, который очень мешает определенным олигархам и особенно российским спецслужбам», — написал Денис Ермак.

Ранее сообщалось, что Лерос рассказал, как ему удалось получить скандальные записи.

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