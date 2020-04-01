Украина

"Люди не готовы": эпидемиолог объяснил, почему в Украине еще рано открывать рынки

Открытие продуктовых рынков опасно для здоровья людей, считает руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, эпидемиолог Андрей Александрин. Он дал комментарий изданию «ГОРДОН».

«Я не считаю, что открывать рынки сейчас безопасно. В нашей стране законы издаются для того, чтобы население их потом нарушало. Осознанность людей в целом невелика. Они еще не готовы к таким демократическим решениям», — заявил Александрин.

При этом он отметил, что в регионах оставшимся без работы людям нечего есть, и это вскоре может привести к росту преступности, как в Испании.

«Но на открытых рынках при соблюдении гигиены рук вероятность инфицирования короновирусом очень низкая. На крытых рынках ситуация с безопасностью сложнее. Нужно составить более подробные рекомендации, в каких конкретных помещениях какие меры выполнять для усиления безопасности. А пока со стороны государства таких четких рекомендаций нет», — отметил Александрин.

Ранее сообщалось, что в Киеве рынки не будут открывать до конца карантина.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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