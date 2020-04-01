27.49 / 28.05 29.87 / 30.73
Киев: +6
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

"Люди не готовы": эпидемиолог объяснил, почему в Украине еще рано открывать рынки

16:50 1 апреля 2020 310
Торговля
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Открытие продуктовых рынков опасно для здоровья людей, считает руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, эпидемиолог Андрей Александрин. Он дал комментарий изданию «ГОРДОН».

«Я не считаю, что открывать рынки сейчас безопасно. В нашей стране законы издаются для того, чтобы население их потом нарушало. Осознанность людей в целом невелика. Они еще не готовы к таким демократическим решениям», — заявил Александрин.

При этом он отметил, что в регионах оставшимся без работы людям нечего есть, и это вскоре может привести к росту преступности, как в Испании.

«Но на открытых рынках при соблюдении гигиены рук вероятность инфицирования короновирусом очень низкая. На крытых рынках ситуация с безопасностью сложнее. Нужно составить более подробные рекомендации, в каких конкретных помещениях какие меры выполнять для усиления безопасности. А пока со стороны государства таких четких рекомендаций нет», — отметил Александрин.

Ранее сообщалось, что в Киеве рынки не будут открывать до конца карантина.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Оля Полякова

«Начала немножко зарастать»: карантин лишил Олю Полякову депиляции (фото)

Ношение масок

ВОЗ призвала здоровых людей отказаться от ношения медицинских масок

Юлия Кузьменко

Дело Шеремета: Кузьменко не удалось разжалобить судей

1 апреля

1 апреля: лучшие розыгрыши, приколы и картинки

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер