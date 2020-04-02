27.42 / 27.97 29.66 / 30.52
Киев: +5
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Крокодилы, ягуары, черепахи: опустевшие курорты Мексики заполонили дикие животные (видео)

11:09 2 апреля 2020 225
Крокодил в канале
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В «мир без людей», который существует в условиях глобального карантина, проникает природа. По опустевшим из-за пандемии коронавируса улицам мексиканских курортов Канкун и Ривьера-Майя бродят дикие животные. Так издание Daily Mail сообщает, что в одном из клипов, появившемся в соцсети Facebook в канале, на фоне балконов жилого дома, спокойно плавает крупный крокодил.

На другом видео по ночной улице крадется ягуар. Есть также сообщения, что ягуара видели на территории гостиничного комплекса Grand Sirenis Riviera Maya Resort & Spa в городе Тулум.

В Акапулько в городской акватории засняли кита.


А одна из морских черепах, которых сейчас не беспокоят туристы, отложила 112 яиц прямо на пляже пятизвездочного отеля Grand Oasis в Канкуне.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, пока люди на карантине, на улицы столицы Чили пробралась дикая пума.

Читайте также: Из-за коронавируса каналы в Венеции стали намного чище.

Читайте также: Воздух в Европе стал чище из-за карантина: опубликованы впечатляющие фото со спутника.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Фоторобот

Может быть вооружен: в Киеве разыскивают опасного преступника (фото)

Виктор Ляшко

«Все умершие от коронавируса старше 50 лет»: в Минздраве сделали странное заявление

Кузнец Альфредо и его сын

В Италии от коронавируса умерла вся семья из четырех человек (фото)

Ношение масок

ВОЗ призвала здоровых людей отказаться от ношения медицинских масок

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер