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Крокодилы, ягуары, черепахи: опустевшие курорты Мексики заполонили дикие животные (видео)
В «мир без людей», который существует в условиях глобального карантина, проникает природа. По опустевшим из-за пандемии коронавируса улицам мексиканских курортов Канкун и Ривьера-Майя бродят дикие животные. Так издание Daily Mail сообщает, что в одном из клипов, появившемся в соцсети Facebook в канале, на фоне балконов жилого дома, спокойно плавает крупный крокодил.
На другом видео по ночной улице крадется ягуар. Есть также сообщения, что ягуара видели на территории гостиничного комплекса Grand Sirenis Riviera Maya Resort & Spa в городе Тулум.
В Акапулько в городской акватории засняли кита.
Con ausencia de turistas, avistan a ballena en la Bahía de Acapulco #Covid_19mx #Mexico #Oaxaca pic.twitter.com/exFIwHLubd— SolJaguar_ (@SolJaguar_) April 2, 2020
А одна из морских черепах, которых сейчас не беспокоят туристы, отложила 112 яиц прямо на пляже пятизвездочного отеля Grand Oasis в Канкуне.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что, пока люди на карантине, на улицы столицы Чили пробралась дикая пума.
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