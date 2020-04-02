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Здоровье и медицина

В разгар пандемии: из роддома в Сумах увольняют полсотни медиков

13:11 2 апреля 2020 313
Возле роддома
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В Сумской области в рамках уголовного производства прокуратура устанавливает правомерность увольнения 47 медицинских работников. Ранее в Сумах мужчину оштрафовали на крупную сумму за визит в магазин без маски.

Пресс-служба прокуратуры Сумской области сообщает в Facebook, что уголовное производство начато по факту возможного нарушения законодательства о труде.

Основанием послужил видеосюжет «Телеканала СТС», в котором утверждается, что в сумском роддоме во время карантина увольняют с работы 47 медиков, при этом вероятны нарушения законодательства. В сюжете сообщалось, что под сокращение попали льготные категории лиц: в частности, матери-одиночки, работники, которым осталось 1−2 года до выхода на пенсию, и т. д.

В рамках уголовного производства прокуроры установят правомерность увольнения медиков, которое, к тому же, произошло в условиях пандемии.

Ранее сообщалось, что под Киевом медики отказались госпитализировать больного с коронавирусом.

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