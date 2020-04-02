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Молодой ветеран АТО покончил с собой на Львовщине
Во Львовской области покончил с собой 32-летний участник АТО. Его тело обнаружили утром во вторник, в доме в селе Мавковичи (Городоцкий район). Напомним, в сентябре 2019 в Трускавце совершил попытку суицида военный врач, от которого ушла жена вместе с дочерью.
Как сообщает zaxid.net, перед роковым поступком мужчина надел военную форму и оставил предсмертную записку с благодарностью жене за детей.
Там же говорилось, что он никого и ни в чем не обвиняет.
В полиции факт суицида подтвердили, на данный момент — предварительно.
По словам спикера полиции Львовской области Светланы Добровольской, на место инцидента выезжала следственно-оперативная группа, которая и зафиксировала факт смерти.
Отметим, что в 2018 году в парламентском комитете по делам ветеранов заявляли о более чем 1 тысяче суицидов среди военнослужащих (с начала боевых действий на Донбассе).
Напомним, в декабре 2019 года покончил с собой украинский военнослужащий, который нес службу на блокпосту Святогорск-Букино. А под Харьковом нашли застреленным солдата-срочника, причем он погиб от пули от АК-47.
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