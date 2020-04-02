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Украина

Осадков не ждите: синоптик уточнила прогноз на ближайшие дни

14:03 2 апреля 2020 133
Осадков не ждите: синоптик уточнила прогноз на ближайшие дни
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Погоду в Украине продолжает определять антициклон, тогда как на север и на юг от антициклонической полосы собираются тучи и идут дожди, местами — со снегом. Об этом в своем Facebook пишет синоптик Наталья Диденко.

Вот и к территории нашей страны приближается атмосферный фронт с северного запада Европы, который уже 3 апреля принесет дождь на запад Украины (в Карпатах ожидается и снег).

Тем не менее температура воздуха днем поднимется до +10+15 градусов.

В Киеве пятница отметится переменной облачностью и ночным похолоданием (температура может опуститься до нулевой отметки), однако днем ожидается до +14 градусов.

Согласно перспективному прогнозу синоптика, ближайшая неделя снова будет прохладной, однако на Благовещение градусы начнут повышаться и достигнут отметки в +19 градусов.

Напомним, март побил в Киеве рекорд по числу температурных рекордов, а вот апрель может взять «температурную передышку».

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