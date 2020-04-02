- 15:06 Высаживали из поезда и не брали в маршрутки: сеть потрясла история украинской медсестры
- 15:06 В городе паника: мэр Монастыриска заявил о закрытии единственной газовой заправки
- 14:57 Можно ли заниматься сексом во время пандемии: отвечают британские эксперты
- 14:36 Отмена ВНО и карантин до мая: в Минобразования опровергли очередной фейк
- 14:29 Кровавая драма на Киевщине: мужчина устроил стрельбу и взорвал гранату
- 14:26 На Виннитчине первый человек вылечился от коронавируса
- 14:22 "Разгар эпидемии коронавируса в Украине ожидается 15-25 апреля", — Антон Геращенко
- 14:21 Очень похожи: дочь Заворотнюк показала долгожданное фото
- 14:19 Украина – Португалия: онлайн-видеотрансляция полуфинала ЧЕ по FIFA 20
- 14:17 Бюджет не обсудили даже в Кабмине: экс-министр Уманский рассказал о странном решении Шмыгаля
- 14:03 Осадков не ждите: синоптик уточнила прогноз на ближайшие дни
- 13:55 Как бороться с симптомами вирусных заболеваний: аптечка украинца на карантине
Осадков не ждите: синоптик уточнила прогноз на ближайшие дни
Погоду в Украине продолжает определять антициклон, тогда как на север и на юг от антициклонической полосы собираются тучи и идут дожди, местами — со снегом. Об этом в своем Facebook пишет синоптик Наталья Диденко.
Вот и к территории нашей страны приближается атмосферный фронт с северного запада Европы, который уже 3 апреля принесет дождь на запад Украины (в Карпатах ожидается и снег).
Тем не менее температура воздуха днем поднимется до +10+15 градусов.
В Киеве пятница отметится переменной облачностью и ночным похолоданием (температура может опуститься до нулевой отметки), однако днем ожидается до +14 градусов.
Согласно перспективному прогнозу синоптика, ближайшая неделя снова будет прохладной, однако на Благовещение градусы начнут повышаться и достигнут отметки в +19 градусов.
Напомним, март побил в Киеве рекорд по числу температурных рекордов, а вот апрель может взять «температурную передышку».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»