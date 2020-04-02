Нардеп Шахов заявил, что коронавирус — биологическое оружие

Украина

Народный депутат от группы «Довіра» Сергей Шахов, который уже вылечился от коронавируса и покинул стационар Александровской больницы Киева, считает, что COVID-19 — это биологическое оружие.

«Пандемия быстро не закончится. Я верю в версию, что коронавирус — биологическое оружие. Говорят же, что еще три каких-то вируса на подходе», — сказал Шахов в интервью «ФАКТАМ».

Он также напомнил, что, по прогнозам ученых, коронавирусом переболеют 75 процентов жителей земли.

Депутат считает, что нужно не паниковать, а беречься и придерживаться правил гигиены: обязательно мыть руки, не дотрагиваться до лица. Людям нужно сплотиться и помогать друг другу.

Молодежь должна помогать старикам и инвалидам: принести продукты, средства защиты, выгулять собаку. А люди старшего возраста обязаны сидеть дома и никуда не выходить.

Напомним, по состоянию на 10:00 2 апреля в Украине зафиксировано 804 случая заражения COVID-19, в том числе 20 летальных исходов. По информации главного санитарного врача Виктора Ляшко, всем 20 жертвам коронавируса в Украине было больше 50 лет, 88% из них имели хронические заболевания.

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