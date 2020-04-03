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Украина

Ужесточение карантина: на выездах из всех областей появятся блокпосты

16:56 3 апреля 2020 132
Блокпост
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Кабмин поручил областным и Киевской государственным администрациям развернуть контрольно-пропускные пункты на границах областей и установить особый режим, который будут обеспечивать военнослужащие и правоохранители. Это проводится в рамках решений Кабмина, озвученных 3 апреля, сообщает Правительственный портал.

Как указано в постановлении правительства № 255, на въездах и выездах из областей будет организован мониторинг состояния здоровья людей бесконтактным измерением температуры. При ухудшении эпидемической ситуации ограничатся перемещения между областями.

Также должно быть обеспечено обустройство специализированных учреждений для организации обсервации, питание в них и транспортировка в эти учреждения людей.

Ранее сообщалось, что все, кто въезжает с ОРДЛО, а также с аннексированного Крыма, будут обязаны пройти обязательную госпитализацию в обсерваторах.

Фото: dumskaya.net

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