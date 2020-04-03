Здоровье и медицина

Еще один нардеп вылечился от коронавируса

Тест ПЦР на коронавирус народного депутата от партии «Слуга народа» Руслана Горбенко дал отрицательный результат. В понедельник, 6 апреля, выздоровевшего парламентария выпишут домой.

Как сообщил Руслан Горбенко в своем Facebook, при поступлении в инфекционное отделение Александровской больницы его состояние было тяжелым. Но лечение дало результат, и тест свидетельствует о выздоровлении.

«Только начинаются симптомы — сразу начинайте лечение, тогда за 5 дней можно вылечиться в домашних условиях», — поделился опытом Руслан Горбенко.

Ранее сообщалось, что первым народным депутатом, который заразился коронавирусом, стал Сергей Шахов — он активно делится в соцсетях ощущениями и рассказывает о лечении.

О том, кто из украинских политиков заразился коронавирусом, читайте в материале «ФАКТОВ».

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