В Западной Украине активизировались педофилы: двое из них уже осуждены

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В Волынской области Маневичская местная прокуратура направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве о растлении малолетней девочки, совершенном 25-летним жителем села Колки. Напомним, недавно педофила задержали в Киеве.
— Установлено, что пьяный молодой человек зашел в дом своих знакомых, где, воспользовавшись отсутствием взрослых, совершил распутные действия в отношении их семилетней дочери, — сообщает прокуратура Волынской области. — Теперь извращенцу грозит лишение свободы на срок до восьми лет.
Между тем во Львове очередной педофил уже наказан судом. Как информируют правоохранители, 51-летний местный житель вошел в доверие к 15-летнему подростку и дважды заставлял вступать с ним в интимные отношения. Приговором Шевченковского районного суда Львова злоумышленник признан виновным и приговорен к пяти годам лишения свободы.
Не избежал наказания и растлитель детей из Закарпатья.
— 45-летний житель села Мужиево Береговского района заманил шестилетнюю малышку в свой дом, где попытался совершить с ней действия сексуального характера. К счастью, на крик и плач девочки прибежала ее бабушка, — сообщает прокуратура Закарпатской области.
Мужчина был задержан. Несмотря на то, что он не признал своей вины, коллегия судей Виноградовского районного суда, приняв во внимание все доказательства прокуратуры, признала злоумышленника виновным и приговорила к восьми годам лишения свободы.
Как сообщали ранее «ФАКТЫ», на Сумщине мужчина три года насиловал 10-летнюю дочь своей сожительницы. А в Киеве извращенец преследует женщин и девочек-подростков, рассказывая им о своем сексуальном опыте.
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