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В Западной Украине активизировались педофилы: двое из них уже осуждены

11:51 5 апреля 2020 129
педофилы
Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

В Волынской области Маневичская местная прокуратура направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве о растлении малолетней девочки, совершенном 25-летним жителем села Колки. Напомним, недавно педофила задержали в Киеве.

— Установлено, что пьяный молодой человек зашел в дом своих знакомых, где, воспользовавшись отсутствием взрослых, совершил распутные действия в отношении их семилетней дочери, — сообщает прокуратура Волынской области. — Теперь извращенцу грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Между тем во Львове очередной педофил уже наказан судом. Как информируют правоохранители, 51-летний местный житель вошел в доверие к 15-летнему подростку и дважды заставлял вступать с ним в интимные отношения. Приговором Шевченковского районного суда Львова злоумышленник признан виновным и приговорен к пяти годам лишения свободы.

Не избежал наказания и растлитель детей из Закарпатья.

— 45-летний житель села Мужиево Береговского района заманил шестилетнюю малышку в свой дом, где попытался совершить с ней действия сексуального характера. К счастью, на крик и плач девочки прибежала ее бабушка, — сообщает прокуратура Закарпатской области.

Мужчина был задержан. Несмотря на то, что он не признал своей вины, коллегия судей Виноградовского районного суда, приняв во внимание все доказательства прокуратуры, признала злоумышленника виновным и приговорила к восьми годам лишения свободы.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», на Сумщине мужчина три года насиловал 10-летнюю дочь своей сожительницы. А в Киеве извращенец преследует женщин и девочек-подростков, рассказывая им о своем сексуальном опыте.

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