Украина

"Военные поступили хорошо": в парламенте Ирана нашли оправдание расстрелу украинского "Боинга"

В Иране назвали «верным шагом» то, что военные сбили украинский пассажирский самолет МАУ. Об этом сообщает «ZN.UA».

Член комиссии по вопросам законодательства и юстиции парламента Хассан Норузи сказал, что никого из иранских военных не привлекли к ответственности.

«Иранские военные поступили хорошо, сбив пассажирский самолет. Вопреки официальным заявлениям, из-за сбития не было никаких арестов», — такой комментарий политик дал местному ежедневному изданию Hamdeli.

По словам Норузи, самолет МАУ «уже не был под контролем диспетчерской башни, а оказался под контролем Америки». Якобы за неделю до атаки самолет был в Израиле, где «его систему безопасности сломали и перехватили управление».

Норузи утверждает, что пассажирский самолет контролировал «кто-то другой», поэтому иранские военные не имели другого выхода, кроме как сбить его.

«Учитывая, что другие страны контролировали самолет, наши военные сделали свою работу хорошо», — сказал Норузи.

Но Организация судоустройства вооруженных сил Ирана заявила, что «определенное количество людей было арестовано и привлечено к ответственности».

Ранее сообщалось, что Иран не передает Украине «черные ящики» самолета МАУ.

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