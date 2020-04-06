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"Военные поступили хорошо": в парламенте Ирана нашли оправдание расстрелу украинского "Боинга"
В Иране назвали «верным шагом» то, что военные сбили украинский пассажирский самолет МАУ. Об этом сообщает «ZN.UA».
Член комиссии по вопросам законодательства и юстиции парламента Хассан Норузи сказал, что никого из иранских военных не привлекли к ответственности.
«Иранские военные поступили хорошо, сбив пассажирский самолет. Вопреки официальным заявлениям, из-за сбития не было никаких арестов», — такой комментарий политик дал местному ежедневному изданию Hamdeli.
По словам Норузи, самолет МАУ «уже не был под контролем диспетчерской башни, а оказался под контролем Америки». Якобы за неделю до атаки самолет был в Израиле, где «его систему безопасности сломали и перехватили управление».
Норузи утверждает, что пассажирский самолет контролировал «кто-то другой», поэтому иранские военные не имели другого выхода, кроме как сбить его.
«Учитывая, что другие страны контролировали самолет, наши военные сделали свою работу хорошо», — сказал Норузи.
Но Организация судоустройства вооруженных сил Ирана заявила, что «определенное количество людей было арестовано и привлечено к ответственности».
Ранее сообщалось, что Иран не передает Украине «черные ящики» самолета МАУ.
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