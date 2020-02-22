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Меган Маркл и принц Гарри публично пожаловались на обращение с ними со стороны королевы

После того, как стало известно, что королева Елизавета II запретила Меган Маркл и принцу Гарри использовать бренд Sussex Royal, герцог и герцогиня Сассекские опубликовали заявление, в котором сообщили, что перестанут употреблять это словосочетание в своей деятельности. Так, супруги не смогут, как хотели ранее, назвать своей новый фонд Sussex Royal Foundation.

Слово Royal означает «королевский», а Меган и Гарри 31 марта окончательно откажутся от своих королевских обязанностей.

Заявление на юридическую регистрацию бренда, поданное парой в июне прошлого года, уже отозвано.

Позже Меган и Гарри уточнили на своем новом сайте Sussexroyal.com, что ни королева, ни правительство страны не имеют юридических прав на слово «королевский», и не могут запрещать пользоваться им за рубежом. Тем не менее супруги откажутся от своего бренда.

Кроме того, как пишет издание Daily Mail, они фактически публично пожаловались на то, что, что с ними обращаются не так, как с прочими родственниками Ее Величества. «Хотя есть прецеденты, когда другие титулованные члены королевской семьи искали работу за пределами института монархии, для герцога и герцогини Сассекских назначен 12-месячный испытательный срок», — обиженно пишут они. Ранее сообщалось, что спустя год статус Гарри и Меган, отправляющихся «в свободное плавание» и собирающихся самостоятельно зарабатывать на жизнь, может быть пересмотрен.

Они также подтвердили, что их офис в Букингемском дворце будет закрыт — что печалит их, а также персонал, который пришлось уволить.

Кроме того, Меган и Гарри настаивают на том, что им и их сыну Арчи необходима охрана ради их безопасности. Но детали уточнить отказались — опять же, из соображений собственной безопасности. В Великобритании и Канаде, где ныне проживают Сассексы, ранее разгорелись горячие споры о том, должны ли налогоплательщики оплачивать расходы на охрану принца и его семьи, которые могут достигать 7,5 миллионов долларов в год. Судя по всему, эти счета будут разделены между гражданами обеих стран.

Многие комментаторы отметили, что общий тон заявления был довольно враждебным. И что Сассексы совершенно излишне выставили напоказ свои разногласия с дворцом.

Ранее стало известно, что бывшая актриса Меган разгневанно заявила своим друзьям, что нет никакого законного способа помешать им с Гарри использовать бренд Sussex Royal. Что она вообще не видит в этом проблемы, так как не собирается продавать под этой маркой футболки и карандаши, а будет заниматься благотворительностью. И что им с мужем надоели постоянные запреты.

«Меган сказала, что глобальные проекты, над которыми они работают, говорят сами за себя. И что они используют этот бренд, чтобы защитить королевское имя, а не заработать на нем», — приводит издание слова приятелей Маркл.

Герцогиня уверена, что ее ждет успех в любом случае — будет она пользоваться своим нынешним брендом или нет. И что Гарри и Арчи — королевские персоны по праву рождения, и этого у них никому не отнять.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Меган Маркл завидует Кейт Миддлтон и намеренно испортила ей день рождения: мнение сестры герцогини.

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