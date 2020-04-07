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Шоу-бизнес

Юмор на карантине: Максим Галкин спародировал Жванецкого (видео)

14:02 7 апреля 2020 120
Максим Галкин
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Российский юморист Максим Галкин, показавший ранее выступление Аллы Пугачевой и Гарика о коронавирусе, представил шутки на актуальную тему в стиле советских сатириков. Он показал, как бы шутили известные артисты, спародировав знаменитого одессита Михаила Жвецкого.

Видео выступления Галкин записал дома и опубликовал на своей странице в Instagram. Максим пообещал выпустить сериал «Советская эстрада о карантине».

«Сидя дома, представил себе, как бы наши любимые сатирики шутили о нынешней ситуации в советские времена. 1 серия — Жванецкий», — подписал видео Максим Галкин.

Также звезды шоу-бизнеса снимают о карантине ролики, как Настя Каменских, и записывают песни. Jerry Heil выпустила ироничный клип «НІНАДОСТРЕС».

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