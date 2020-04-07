Деньги

В платежках киевлян появится новая строка: что это за цифры

КП «Киевтеплоэнерго» вынесет в платежке плату за обслуживание домовых счетчиков тепла и горячего водоснабжения отдельной строкой. Ранее стало известно, что украинцам скоро будет приходить дополнительно 12 платежек.

«До законодательных нововведений взносы за техническое обслуживание приборов учета киевляне платили в структуре тарифа на тепло. Отныне взносы исключены из тарифа и уплачиваются клиентами отдельно», — заявил директор СП «Энергосбыт» КП «Киевтеплоэнерго» Константин Лопатин на официальном сайте организации.

Указывается, что средний размер взноса составит около 30 грн/квартал. Нововведение не касается индивидуальных приборов учета в квартирах киевлян.

Ранее сообщалось, что последнее время в сфере жилищно-коммунальных услуг происходит множество преобразований — «ФАКТЫ» объясняют, что эти изменения принесут украинцам.

Фото Сергея Тушинского, «ФАКТЫ»

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