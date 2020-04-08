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"Надеемся, что отнесутся с пониманием": МОН определилось с аттестацией выпускников ПТУ
В связи с продлением карантина в Украине Министерство образования и науки рекомендовало руководству профессионально-технических учебных заведений провести государственную квалификационную аттестацию выпускников в 2020 году в дистанционной форме.
Такая рекомендация касается тех заведений, итоговая аттестация выпускников которых приходится на период карантина, говорится в письме министерства.
Также даны рекомендации по осуществлению аттестации выпускников, производственную практику которых невозможно перенести в дистанционный формат из-за профессиональных особенностей. Так, МОН предлагает учитывать оценки таких учеников по производственному обучению, которое они отработали в заведении с мастерами. Но тут речь идет об оценке только тех, производственная практика для которых была запланирована на время карантина.
«Мы надеемся, что образовательные управленцы и ученики отнесутся с пониманием к такому решению. Ведь сейчас, в условиях, в которых оказалась Украина и весь мир, мы быстро реагировать на вызовы, давать гибкие и правильные решения, чтобы обеспечить непрерывный образовательный процесс», — отметил заместитель министра Петр Коржевский.
Напомним, ранее стало известно, как карантинные ограничения повлияют на потенциальных абитуриентов заведений профессионально-технического образования.
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