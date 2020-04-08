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Падающий доллар вдруг решил подняться: курсы валют НБУ на 9 апреля
Национальный банк Украины установил на 9 апреля 2020 года курс, который составляет 27,19 гривен за доллар. Это изменило тенденцию последних дней.
Как сообщает НБУ, за последний банковский день доллар подорожал на 10 копеек. На 9 апреля установлен следующий официальный курс гривни: 27,1965 гривен за 1 доллар (+0,0969 грн). На 8 апреля был установлен курс: 27,0996 гривен за 1 доллар.
Как сообщает УкрДилинг, на межбанковском валютном рынке торги гривни по доллару США стартовали с 27,06/27,09, к закрытию котировки составили 27,34/27,38.
По евро торги начались с 29,3736/29,4061, финальные котировки составили 29,7459/29,7894.
По российскому рублю на открытии были котировки 0,3578/0,3585, к закрытию — 0,3628/0,3635.
Ранее «ФАКТЫ» опубликовали материал, в котором прогнозируются изменения на рынке валют, которые могут произойти в ближайшие дни.
Напомним, журнал Forbes с опозданием на месяц опубликовал ежегодный список самых богатых людей мира. Из-за пандемии коронавируса в нем произошло много изменений. Так, в Украине сократилось число долларовых миллиардеров.
ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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