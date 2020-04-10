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Происшествия

Била и таскала за волосы: нарушительница карантина набросилась на инспектора на Черкащине (видео)

16:28 10 апреля 2020 608
Била и таскала за волосы: нарушительница карантина набросилась на инспектора на Черкащине (видео)
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

На Черкасчине сотрудница Госпотребслужбы пострадала, пытаясь проверить соблюдение карантинных ограничений в одном из магазинов в Чигиринском районе. Напомним, в Черновицкой области, которая стала эпицентром пандемии коронавируса в Украине, на ближайшие выходные закрывают даже продуктовые магазины.

На момент прибытия полиции на место инцидента хозяйка автомобиля уже начала применять «силовые» аргументы, пытаясь отстоять право на работу своей торговой точки во время карантина. Таким образом, проверяющая получила телесные повреждения — ее били и таскали за волосы.

Полиция показала оперативное видео с места событий.

По факту насилия в отношении должностного лица открыто уголовное производство по статье 350 Уголовного кодекса. Ее санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Напомним, ранее сеть повеселила «карантинная» реклама одного из харьковских магазинов.

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