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Стало известно, будут ли водить комендантский час в Киеве во время карантина
В Киеве не будут вводить «комендантский час» по примеру ряда других регионов Украины. Об этом в Facebook сообщил мэр Виталий Кличко. Например, жителям Закарпатья вообще запретили выходить на улицу.
По его словам, введение «комендантского часа» находится не в компетенции местной власти, тем не менее и в столице на выходных, 11−12 апреля, увеличат количество нарядов полиции для патрулирования в парках и скверах, а также в публичных местах.
Кличко напомнил, что правоохранители уже составили 705 административных протоколов о нарушении карантинного режима в Киеве, взыскав с нарушителей 130 тысяч гривен.
«Еще раз обращаюсь ко всем: не пренебрегайте правилами! Не идите туда, где вас могут оштрафовать», — призвал мэр.
Напомним, в сети появились видео очередей у магазинов в Черновцах, где в выходные дни не будут работать ни АЗС, ни продуктовые магазины.
Фото МВД Украины
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