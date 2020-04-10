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Украина

Стало известно, будут ли водить комендантский час в Киеве во время карантина

20:33 10 апреля 2020 38
Улицы Киева вместе с полицейскими патрулируют военные Нацгвардии
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Киеве не будут вводить «комендантский час» по примеру ряда других регионов Украины. Об этом в Facebook сообщил мэр Виталий Кличко. Например, жителям Закарпатья вообще запретили выходить на улицу.

По его словам, введение «комендантского часа» находится не в компетенции местной власти, тем не менее и в столице на выходных, 11−12 апреля, увеличат количество нарядов полиции для патрулирования в парках и скверах, а также в публичных местах.

Кличко напомнил, что правоохранители уже составили 705 административных протоколов о нарушении карантинного режима в Киеве, взыскав с нарушителей 130 тысяч гривен.

«Еще раз обращаюсь ко всем: не пренебрегайте правилами! Не идите туда, где вас могут оштрафовать», — призвал мэр.

Напомним, в сети появились видео очередей у магазинов в Черновцах, где в выходные дни не будут работать ни АЗС, ни продуктовые магазины.

Фото МВД Украины

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