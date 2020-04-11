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В Минфине оценили возможность дефолта в Украине без сотрудничества с МВФ
Несмотря на начавшийся мировой экономический кризис и пандемию коронавируса, Украина сможет избежать дефолта даже без сотрудничества с Международным валютным фондом. Об этом в эфире программы «Свобода слова» заявил новый министр финансов Сергей Марченко.
При этом, по его словам, будет очень трудно и правительство будет вынуждено прибегать к радикальным мерам.
«Этот бюджет непростой. Если у нас будут ограничены возможности заимствований, мы будем делать другие радикальные шаги. Сегодня мы надеемся на то, что парламент проявит добрую волю и примет необходимые законы», — так Марченко прокомментировал затягивание депутатами принятие «закона о банках».
Марченко также отметил, что на сегодняшний день нет условий для проведения реструктуризации государственного долга Украины. По его словам, долговая нагрузка абсолютно контролируемая. Украина находится на завершающей стадии переговоров с МВФ, также ожидается кредитная поддержка Всемирного банка, Европейской комиссии.
Отметим, с апреля по декабрь 2020 года Украине нужно выплатить по долгам 299 млрд гривен.
Напомним, на внеочередном заседании Верховной Рады в понедельник, 13 апреля, планируется рассмотреть изменения в госбюджет на 2020 год. При этом парламентарии не смогут рассмотреть «антиколомойский» законопроект, так как к нему подали более 16 тысяч правок.
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