Происшествия

Полицейскому, избившему адвоката под Киевом, предъявили обвинение в превышении власти

Следователи киевского управления ГБР сообщили о подозрении инспектору столичной патрульной полиции, который подозревается в превышении власти. Напомним, 27 марта на трассе Киев- Чернигов патрульные избили адвоката Николая Пономарева и его отца.

По информации ГБР, один из патрульных безосновательно применил к мужчинам специальные средства, чем травмировал пострадавших.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Киевской области.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о зверском избиении полицейскими мужчины в Киеве. А мужчину, который разбил нос девушке-полицейской, ехавшей с ним в одной маршрутке, столичный суд арестовал на 60 суток.

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