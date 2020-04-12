27.10 / 27.45 29.37 / 29.92
Киев: +6
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Полицейскому, избившему адвоката под Киевом, предъявили обвинение в превышении власти

11:05 12 апреля 2020 57
следователь ГБР и полицейский
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Следователи киевского управления ГБР сообщили о подозрении инспектору столичной патрульной полиции, который подозревается в превышении власти. Напомним, 27 марта на трассе Киев- Чернигов патрульные избили адвоката Николая Пономарева и его отца.

По информации ГБР, один из патрульных безосновательно применил к мужчинам специальные средства, чем травмировал пострадавших.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Киевской области.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о зверском избиении полицейскими мужчины в Киеве. А мужчину, который разбил нос девушке-полицейской, ехавшей с ним в одной маршрутке, столичный суд арестовал на 60 суток.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Вербное воскресенье

Вербное воскресенье 2020: музыкальные открытки и самые красивые поздравления

Женщина в маске с собакой в респираторе

Хроники коронавируса: главные события в мире 12 апреля (обновляется)

Вербное воскресенье

Вербное воскресенье 2020: душевные поздравления и красивые открытки

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер