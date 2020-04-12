- 12:00 Традиционное пасхальное обращение Папы Римского Úrbi et órbi: онлайн-трансляция
- 11:58 Карта распространения коронавируса по Киеву: в "лидерах" — Печерский и Дарницкий районы
- 11:49 "Горит Австралия — украинцы сочувствуют, горит зона ЧАЭС — всем пох.й": в сети обсуждают ситуацию с пожарами
- 11:37 До мурашек: DZIDZIO впечатлил чувственным исполнением «Молитвы за Украину»
- 11:36 Жена скончавшегося 25-летнего хоккеиста НХЛ поразила сеть снимком с мертвым мужем
- 11:07 В Днепре волонтеры обеспечат медиков масками для дайвинга, оснащенными противовирусными фильтрами
- 11:05 Полицейскому, избившему адвоката под Киевом, предъявили обвинение в превышении власти
- 10:38 В центре Ровно УПЦ провела массовое освящение вербы, несмотря на предупреждение
- 10:19 За сутки в Украине подтверждено 266 новых случаев COVID-19, умерли 10 человек: данные по областям
- 09:51 Киев возглавил рейтинг городов мира с самым грязным воздухом
- 09:48 Хроники коронавируса: главные события в мире 12 апреля (обновляется)
- 09:48 Вербное воскресенье: онлайн-трансляция праздничного богослужения
"Горит Австралия — украинцы сочувствуют, горит зона ЧАЭС — всем пох.й": в сети обсуждают ситуацию с пожарами
В сети опубликовали фото украинских спасателей, которые больше недели в режиме 24/7 тушат пожары в Чернобыльской зоне. Сейчас подразделения ГСЧС и сотрудники лесной охраны борются с огнем на землях Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств.
На снимке, который опубликовал в Facebook Макс Павловский, видно, что мужчины после смены спят прямо на земле, пока их коллеги работают на пожаре.
Блогер с возмущением пишет о том, что украинцы, которые так сопереживали жителям Австралии и других стран, когда там горели леса, как-то прохладно относятся к тому, что происходит у них дома. В соцсети нет фото украинских пожарных, активные пользователи не меняют аватарки и не пишут эмоциональные посты.
Под фото появилось всего два комментария.
По данным ГСЧС, к тушению пожаров в зоне отчуждения ЧАЭС привлечены 312 человек и 83 единицы техники, в том числе 3 самолета и 3 вертолета, которые за сутки сбросили на очаги огня 240 тонн воды.
Отметим, убытки от пожара в зоне отчуждения ЧАЭС предварительно оцениваются в десятки миллионов гривен.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.