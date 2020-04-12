Украина

"Горит Австралия — украинцы сочувствуют, горит зона ЧАЭС — всем пох.й": в сети обсуждают ситуацию с пожарами

В сети опубликовали фото украинских спасателей, которые больше недели в режиме 24/7 тушат пожары в Чернобыльской зоне. Сейчас подразделения ГСЧС и сотрудники лесной охраны борются с огнем на землях Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств.

На снимке, который опубликовал в Facebook Макс Павловский, видно, что мужчины после смены спят прямо на земле, пока их коллеги работают на пожаре.

Блогер с возмущением пишет о том, что украинцы, которые так сопереживали жителям Австралии и других стран, когда там горели леса, как-то прохладно относятся к тому, что происходит у них дома. В соцсети нет фото украинских пожарных, активные пользователи не меняют аватарки и не пишут эмоциональные посты.

Под фото появилось всего два комментария.

По данным ГСЧС, к тушению пожаров в зоне отчуждения ЧАЭС привлечены 312 человек и 83 единицы техники, в том числе 3 самолета и 3 вертолета, которые за сутки сбросили на очаги огня 240 тонн воды.

Отметим, убытки от пожара в зоне отчуждения ЧАЭС предварительно оцениваются в десятки миллионов гривен.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter