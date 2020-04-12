Происшествия

Под Ровно горит монастырь, с огнем борются десятки пожарных (фото)

В Ровенской области в селе Липки Гощанского района возник пожар в трех хозяйственных зданиях Свято-Успенского мужского монастыря.

Сообщение о пожаре поступило в 9:47 на спецлинию «101». На месте происшествия работают 5 пожарных автоцистерн и 40 спасателей. Площадь пожара составляет до 400 метров квадратных.

Пожар находится под контролем. Жертв и пострадавших нет. Угрозы распространения огня нет. Проводятся работы по окончательной ликвидации пожара, пишет Рівне Вечірнє.

Как писали «ФАКТЫ», в последнее время из-за сухой погоды во многих городах Украины случаются пожары. Так, уже более недели продолжается пожар в Чернобыльской зоне отчуждения. На днях Боярка Киевской области оказалась без света и воды из-за сильнейшего пожара на элекктроподстанции, а в Беляевском районе Одесской области пылали плавни в Нижнеднестровском национальном парке.

Последние два фото взяты из Facebook-страницы председателя Здолбуновского райсовета Олега Дацюка

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