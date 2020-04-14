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"Никто не будет скрывать правду": Зеленский обратился к украинцам в связи с пожарами в зоне ЧАЭС (видео)
Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении к украинцам рассказал о ситуации в Чернобыльской зоне отчуждения, где десять дней спасатели тушили масштабные пожары.
Зеленский отметил, что в настоящее время в зоне ЧАЭС открытого огня нет. Атомной станции и хранилищам отработанного топлива ничего не угрожает. Нацполиция уже задержала людей, совершивших поджог. Их ждет суровое наказание.
«Всех граждан я призываю не поддаваться панике. Мы помним уроки 26 апреля 86-го года. И никто не будет скрывать от вас правду. Сейчас правда заключается в том, что ситуация там контролируется. Радиационный фон в столице и Киевской области — в пределах нормы», — сказал Зеленский.
Ситуация с заболеваемостью COVID-19, по его словам, в определенной степени стабилизировалась благодаря сознательности граждан, придерживающихся самоизоляции. В то же время Зеленский призвал не расслабляться — на Пасхальные праздники оставаться дома, чтобы не было новых случаев заражения.
Напомним, пожары в Чернобыльской зоне начались 4 апреля. В понедельник, 13 апреля, спасатели еще тушили огонь, который приближался к объектам ЧАЭС. Во вторник, 14 апреля, пожар ликвидировали, остались лишь очаги тления, которые тушат с воздуха вертолеты, а там где, может подъехать пожарная машина — люди.
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