27.01 / 27.38 29.19 / 29.83
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

"Никто не будет скрывать правду": Зеленский обратился к украинцам в связи с пожарами в зоне ЧАЭС (видео)

20:17 14 апреля 2020 328
Зеленский
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении к украинцам рассказал о ситуации в Чернобыльской зоне отчуждения, где десять дней спасатели тушили масштабные пожары.

Зеленский отметил, что в настоящее время в зоне ЧАЭС открытого огня нет. Атомной станции и хранилищам отработанного топлива ничего не угрожает. Нацполиция уже задержала людей, совершивших поджог. Их ждет суровое наказание.

«Всех граждан я призываю не поддаваться панике. Мы помним уроки 26 апреля 86-го года. И никто не будет скрывать от вас правду. Сейчас правда заключается в том, что ситуация там контролируется. Радиационный фон в столице и Киевской области — в пределах нормы», — сказал Зеленский.

Ситуация с заболеваемостью COVID-19, по его словам, в определенной степени стабилизировалась благодаря сознательности граждан, придерживающихся самоизоляции. В то же время Зеленский призвал не расслабляться — на Пасхальные праздники оставаться дома, чтобы не было новых случаев заражения.

Напомним, пожары в Чернобыльской зоне начались 4 апреля. В понедельник, 13 апреля, спасатели еще тушили огонь, который приближался к объектам ЧАЭС. Во вторник, 14 апреля, пожар ликвидировали, остались лишь очаги тления, которые тушат с воздуха вертолеты, а там где, может подъехать пожарная машина — люди.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Деньги

«Тема эпидемии умирает, бабло заканчивается»: в настроениях украинцев подметили поворот

медик

Пик пандемии еще впереди, вакцина появится не скоро: ВОЗ ошарашила новым прогнозом

Антонио и Лорена

В Италии медбрат убил свою девушку-врача, решив, что она заразила его коронавирусом (фото)

Евгения Мазур

«Онемела половина головы, лилась из носа кровь и было трудно дышать»: шокирующая история наркозависимой «пацанки»

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер