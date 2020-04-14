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В ПЦУ шокированы заявлением главы УПЦ о богослужениях на Пасху
Приглашение предстоятеля УПЦ Московского патриархата митрополита Онуфрия на пасхальные богослужения в церковь вызвало возмущение у священнослужителей.
Архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря) отреагировал на видео словами из книги пророка Исаии: «Во что вас бить еще, продолжающие свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло».
Евстратий Зоря напомнил московским священникам, что вот уже несколько недель все кто только может, призывают людей оставаться дома.
Священнослужители Православной церкви Украины, которые также хотели бы совершить праздничный ритуал в светлый праздник Пасхи, призывают верующих не идти в храмы, заботясь о ближних. Архиепископ напоминает, что и Московский патриарх призывает оставаться дома.
«А митрополит Онуфрий, после скандала вокруг массовых собраний в Черновцах и Ровно, после сообщений о 90 больных в Лавре, после госпитализации митрополита Павла, который месяц назад призвал „ничего не бояться и всем приходить“ — обращается к пастве», — с возмущением пишет Зоря.
Священнослужитель возмущен таким безрассудством. Он напоминает о молчании Онуфрия в то время, когда ежедневно нужно было рассказывать пастве о запрете массовых мероприятий, о карантине, о разъяснениях полиции по поводу скоплений людей возле храмов.
Архиепископ считает, что безответственность и недальновидность могут очень дорого обойтись церкви.
«Пока еще есть время, владыки и братья из МП в Украине, сделайте надлежащие шаги, «чтобы не дать повода ищущим повода», — призывает Зоря.
Отметим, ранее в МВД заявили, что на Пасху богослужения во всех храмах Украины всех конфессий будут проходить без верующих и транслироваться в режиме онлайн.
Напомним, 12 апреля, когда Пасху отмечали римо-католики, Папа Римский Франциск проводил службу в пустом храме святого Петра в Ватикане.
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