Известный украинский комик призвал обязательно идти в церковь на Пасху: реакция сети

Шоу-бизнес

В то время как украинские власти вводят более жесткие карантинные меры и призывают на Пасху сидеть дома, известный комик Георгий Делиев обратился к своим поклонникам с противоположным призывом. Он называет карантин «коллективным безумием» и напоминает об ответственности перед Богом.

«Массовое беснование особенно проявляется в период Страстной недели. Ну, если Вера слаба, стоит хотя бы включить мозг и логику. Уже научно доказано тысячи раз, что именно страх болезни и приглашает эту самую болезнь в собственный организм. И вовсе не обязательно, что именно КОРОНОВАННЫЙ вирус. Скорее всего, другую болячку. Их гораздо больше иных и более страшных», — пишет Делиев в Facebook.

В публикации он возмущается «антихристианскими» призывами властей и медиков.

«Я призываю не закрывать церковь Христову, посещать все Богослужения. Лично я исповедовался, причащался полным чином, маслособоровался, не избегал церковных ритуалов», — заявил комик.

Призыв Делиева вызвал бурную реакцию в сети. В комментариях напомнили ему о плачевной ситуации в Печерской Лавре, где коронавирусом заболели более 90 служителей, а также напомнили о социальной ответственности в период пандемии.

«Призывать людей к походу в церковь — это преступление! Непростительно для публичного человека такие заявления! В России все церкви закрыты, как и кладбища. В Лавре много заболевших — но нет … Давайте паства — идите и заражайте всех вокруг… Как стыдно», — пишет Natalya Ertnova.

«Ты понимаешь, что ты говоришь?! Тебя же слушают! За тобой пойдут! Народ понесется в церковь и все!!! Кто тогда остановит эпидемию? Батюшка? Крестный ход? Зачем тогда карантин, зачем нам все эти запреты и ограничения, если из-за таких верующих мы все подвергнемся опасности!!! И первые туда пойдут старики! Те самые бабушки, что на последние деньги, вместо хлеба себе, купят свечку… Кто их будет потом спасать!!! А про нас ты подумал??? Как же так?! Ведь ты же здравомыслящий человек!!!» — возмущается Светлана Лайтан.

Вразумить Делиева пыталась телеведущая Тала Калатай, но спор оказался бесполезным.

Некоторые комментаторы поддерживают позицию Делиева и обещают сходить в храмы.

Напомним, звезды шоу-бизнеса на карантине в социальных роликах призывают всех оставаться дома. Артисты делятся советами, чем занять себя в изоляции. Джамала продает свои вещи, чтобы помочь медикам. А Оля Полякова делится рецептами и беседами онлайн со звездными коллегами.

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