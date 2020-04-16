- 20:35 В реабилитационном центре в Полтаве 17-летний воспитанник едва не убил ребенка: подробности ЧП
- 20:29 "Завтра будет лучше": директор Укргидрометцентра рассказал подробности о пылевой буре в Киеве
- 20:01 Зеленского просят возобновить авиасообщение ради возвращения на родину тысяч украинских моряков
- 19:58 В гостиницах Киева зажгли свет в окнах пустующих номеров: что это за акция
- 19:53 «Шансов воскреснуть у вас нет!»: доктор Комаровский мощно обратился к украинцам накануне Пасхи
- 19:41 Под Херсоном взорвался военный грузовик с боеприпасами: первые подробности и фото с места ЧП
- 19:16 Зона отчуждения снова в огне: появились тревожные фото и видео
- 19:14 Банкротства Украины не будет, после кредита от МВФ инвесторы сами выстроятся в очередь, — нардеп Трухин
- 19:14 Известный украинский комик призвал обязательно идти в церковь на Пасху: реакция сети
- 19:11 Известный журналист рассказал, какой главный урок человечество вынесет из истории с пандемией
- 18:41 УЕФА вспомнил легендарные голы Шевченко за «Динамо» в Лиге чемпионов
- 18:40 Минэнерго возглавила Ольга Буславец: что о ней известно
Известный украинский комик призвал обязательно идти в церковь на Пасху: реакция сети
В то время как украинские власти вводят более жесткие карантинные меры и призывают на Пасху сидеть дома, известный комик Георгий Делиев обратился к своим поклонникам с противоположным призывом. Он называет карантин «коллективным безумием» и напоминает об ответственности перед Богом.
«Массовое беснование особенно проявляется в период Страстной недели. Ну, если Вера слаба, стоит хотя бы включить мозг и логику. Уже научно доказано тысячи раз, что именно страх болезни и приглашает эту самую болезнь в собственный организм. И вовсе не обязательно, что именно КОРОНОВАННЫЙ вирус. Скорее всего, другую болячку. Их гораздо больше иных и более страшных», — пишет Делиев в Facebook.
В публикации он возмущается «антихристианскими» призывами властей и медиков.
«Я призываю не закрывать церковь Христову, посещать все Богослужения. Лично я исповедовался, причащался полным чином, маслособоровался, не избегал церковных ритуалов», — заявил комик.
Призыв Делиева вызвал бурную реакцию в сети. В комментариях напомнили ему о плачевной ситуации в Печерской Лавре, где коронавирусом заболели более 90 служителей, а также напомнили о социальной ответственности в период пандемии.
«Призывать людей к походу в церковь — это преступление! Непростительно для публичного человека такие заявления! В России все церкви закрыты, как и кладбища. В Лавре много заболевших — но нет … Давайте паства — идите и заражайте всех вокруг… Как стыдно», — пишет Natalya Ertnova.
«Ты понимаешь, что ты говоришь?! Тебя же слушают! За тобой пойдут! Народ понесется в церковь и все!!! Кто тогда остановит эпидемию? Батюшка? Крестный ход? Зачем тогда карантин, зачем нам все эти запреты и ограничения, если из-за таких верующих мы все подвергнемся опасности!!! И первые туда пойдут старики! Те самые бабушки, что на последние деньги, вместо хлеба себе, купят свечку… Кто их будет потом спасать!!! А про нас ты подумал??? Как же так?! Ведь ты же здравомыслящий человек!!!» — возмущается Светлана Лайтан.
Вразумить Делиева пыталась телеведущая Тала Калатай, но спор оказался бесполезным.
Некоторые комментаторы поддерживают позицию Делиева и обещают сходить в храмы.
Напомним, звезды шоу-бизнеса на карантине в социальных роликах призывают всех оставаться дома. Артисты делятся советами, чем занять себя в изоляции. Джамала продает свои вещи, чтобы помочь медикам. А Оля Полякова делится рецептами и беседами онлайн со звездными коллегами.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В реабилитационном центре в Полтаве 17-летний воспитанник едва не убил ребенка: подробности ЧП (видео)
— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..