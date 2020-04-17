Уроженец Одессы создал и испытал на себе вакцины против чумы и холеры, спасшие миллионы людей

История современности

Сейчас все знают, что прививки способны предохранять от многих болезней, поэтому мир с нетерпением ждет от ученых вакцину против короновируса. А вот в 1890-е годы, когда бактериолог из Украины Владимир Хавкин создал первые и истории вакцины против чумы и холеры, прививки были в новинку. Не удивительно, что поначалу к ним со скепсисом отнеслись даже в Европе. Что уж говорить об Индии, где Хавкин проработал несколько лет, прививая население. Индийские газеты регулярно сообщали о том, что ему и его сотрудникам то и дело приходилось сталкиваться не только с недоверием, но и агрессией местных жителей. Одна из этих историй (о ней рассказал в книге о Хавкине его биограф Марк Попович) — еще тот образчик восточного коварства! На лице, шее, руках ученого были ранки от укусов кровососущих насекомых. В одном из сел на севере Индии ночью кто-то из местных якобы попытался положить на поврежденный участок кожи Хавкина тряпку со змеиным ядом. К счастью, бактериолог вовремя проснулся и не дал себя убить. Однако был и такой факт: один индийский богач попросил сделать прививки против чуму всем 600 (!) своим слугам. Когда убедился, что вакцина действительно защищает, на время предоставил ученому свой загородный дом для проведения экспериментов.

Илья Мечников добился, чтобы студенческого активиста Хавкина восстановили в университете

Хавкин увлекся научными исследованиями в студенческие годы в Одессе, в лаборатории выдающегося биолога Ильи Мечникова. Тут следует сказать, что Владимир был из небогатой многодетной семьи учителя гимназии. Отец не мог дать ему высшее образование. Учебу Владимира в университете взялся оплачивать из своих заработков его старший брат — давал по 10 рублей в месяц. К тому же вуз выплачивал бедному студенту по 20 копеек в день на питание. Все бы хорошо, но Владимира захлестнула общественная жизнь — стал студенческим активистом. Более того, власти подозревали его в участии в запрещенной революционной организации «Народная воля». В результате Хавкина отчислили из университета. Правда ученый совет вуза, членом которого был Илья Мечников, добился, чтобы Владимира восстановили. Однако и после этого молодой человек не стал вести себя осмотрительнее, и через несколько месяцев его исключили окончательно. Хавкин на целые 8 лет попал под надзор полиции. Жил на то, что зарабатывал, давая частные уроки. Денег порой не хватало на самое насущное, доводилось голодать. Все же он не сломался — подготовил магистерскую работу, успешно ее защитил. После этого Хавкин добивался места в университете, которое позволило бы ему заниматься наукой. Однако его приняли лишь на незначительную должность провизора в университетском музее.

Владимир Хавкин

Владимира выручило то, что выдающийся французский химик Луи Пастер, создавший вакцины против сибирской язвы и бешенства, пригласил на работу в свой институт в Париже Илью Мечникова. Хавкин был одним из самых любимым учеником Ильи Николаевича. Поэтому маститый ученый помог устроиться Владимиру в библиотеку Института Пастера. Переехав в 29 лет в Париж, Хавкин каждое утро просыпался ни свет ни заря, чтобы до открытия библиотеки пару часов поработать в научной лаборатории. Вечером после основной работы вновь шел в лабораторию проводить эксперименты по микробиологии. Целеустремленность одессита была вознаграждена примерно через полтора года: один из молодых ученых Института Пастера получил приглашение отправиться в Индокитай на борьбу с эпидемией чумы. Он решил не дожидаться возвращения из отпуска своего шефа, известного микробиолога Эмиля Ру. Написал тому записку, что ввел Хавкина в курс дел, и уехал. Так Владимир получил работу, о которой мечтал.

В те времена чума и холера ежегодно уносили жизни миллионов людей, прежде всего в Индии, Индокитае, на Ближнем Востоке. Но и в Европе эти болезни тогда отнюдь не были побеждены. Как раз тогда, когда Хавкин получил место в лаборатории, очаги заболевания холерой возникали то в одной, то в другой европейской стране. Хавкин взялся создать вакцину против этого смертельно опасного недуга. К экспериментам приступил весной 1892 года. К тому времени знаменитый немецкий ученый Роберт Кох идентифицировал возбудителя холеры — бациллу, по виду напоминающую запятую.

В таких лабораториях ученые работали с возбудителями опаснейших заболеваний

В лабораторных условиях Хавкин получал из этих микроорганизмов холерный яд. Исследователь стал нагревать пробирки с бациллами холеры до 39 градусов. Оказалось, что после такой обработки они ослабевали до того, что их яд в определенных дозах становился вакциной. Это показали опыты на сотнях кроликов, морских свинок и голубей. Ученый подмешивал холерные бациллы в корм привитым лабораторным животным, и они не заболевали. Оставалось испытать экспериментальную вакцину на людях.

Ученый вначале ввел себе первую дозу вакцины, а через шесть дней — вторую, с еще более сильным холерным ядом

Хавкин заявил заведующему лабораторий Эмилю Ру, что готов провести этот эксперимент на себе. Кроме того, он нашел еще нескольких добровольцев из числа земляков, живших в Париже. Ру не сразу, но все же дал «добро» на проведение этого эксперимента. Тут следует сказать о важном нюансе: по замыслу Хавкина, вначале нужно было ввести первую дозу вакцины, а через шесть дней — вторую, с еще более сильным ядом.

После первой инъекции у Владимира подскочила температура, начались озноб, ломота во всем теле. Но через несколько дней его самочувствие пришло в норму. После второй прививки ему вновь стало дурно, однако к утру недомогание прошло. Примерно та же картина наблюдалась и у остальных трех добровольцев. Вакцинация никого из них не убила и не заразила. Тем самым была доказана ее безопасность. Докладывая коллегам о результатах этого эксперимента, Хавкин заявил, что через несколько дней после вакцинации у людей должна появляться стойкая невосприимчивость к холере.

Создание вакцины против холеры стало научной сенсацией. О ней писали газеты по всему миру, 32-летний Хавкин стал знаменитостью. Люди обращались в Институт Пастера с просьбой сделать им прививку. Впрочем, поначалу значительная часть общества отнеслась к вакцине Хавкина с недоверием. Например, когда летом 1893 года в Гамбурге вспыхнула эпидемия холеры (от нее там умирали до 1000 человек в неделю), власти ввели карантин: запретили массовые мероприятия, ограничили посещение магазинов и церквей. А вот от применения вакцины Хавкина они отказались. Такое решение было принято во многом из-за неудачного применения противохолерной вакцины, разработанной бактериологом Хайме Ферраном, в середине 1880-х годах во время эпидемии холеры в Испании. Желаемого результата вакцинация не дала, а в ряде случаев обернулась заражением людей. Как затем оказалось, Ферран допустил серьезные промашки в дозировке своего препарата. Однако его провал бросал тень на саму идею создания вакцины против холеры.

Директор института, в котором работал Хавкин, всемирно известный ученый Луи Пастер написал в Санкт-Петербург письмо герцогу Александру Ольденбургскому, курировавшему науку в Российской империи, с рекомендацией применить вакцину Хавкина для борьбы с холерой. Герцог инициировал рассмотрение этого вопроса авторитетной комиссией. Ученые мужи постановили, что вакцинация вряд ли поможет в борьбе с этой болезнью, опять же сославшись на неудачный опыт Хайме Феррана в Испании.

Впрочем, все это не остудило энтузиазм Хавкина: молодой ученый отправился в Лондон, чтобы добиться направления в Индию для вакцинации от холеры местного населения и научной работы. Британские власти командировали его в качестве государственного бактериолога в Калькутту. В местной лаборатории Службы здоровья он организовал производство вакцины. Вскоре после этого в одном из сел близ Калькутты люди начали массово заболевать холерой. Владимир с врачами-индийцами отправился туда, взяв с собой изрядный запас вакцины. Жителей (их было несколько сотен) собрали на площади и разъяснили суть дела. В ответ посыпались угрозы, полетели камни. Местные в грубой форме потребовали от гостей убираться подобру-поздорову. Тогда один из медиков-индийцев оголил бок и сделал себе инъекцию. Затем Хавкин стал прививать остальных приехавших с ним врачей. Это сработало, и больше половины местных жителей разрешили привить себя. Позже выяснилось, что никто из них не заболел холерой!

Владимир Хавкин делает прививки жителям Индии

Этот был первый случай массового применения противохолерной вакцины Хавкина. Слава о нем и его препарате разлетелась по Индии. Хавкина стали приглашать делать прививки в различные уголки страны. Например, один из старших офицеров попросил привить личный состав двух полков, находившихся в его подчинении. А во время экспедиции в селения, расположенные на берегах одной из крупнейших рек Индии Брахмапутры, Хавкин со своими помощниками привил более 20 тысяч человек. Широкое применение вакцины показало, что в редких случаях привитые люди все же заболевали холерой, но ни один из них не умер от этой болезни. Значит, вакцина защищала.

Власти Бомбея открыли для Хавкина лабораторию, которая впоследствии стала одним из крупнейших научных центров по бактериологи и эпидемиологии в Азии

В Европу Хавкин вернулся через два с половиной года из-за того, что в одной из экспедиций заболел малярией. Но, когда поправил здоровье, вновь приехал в Индию. Это было осенью 1896 года. В крупном индийском городе Бомбее в то время вспыхнула эпидемия чумы. Владимир попросил, чтобы его направили туда как государственного бактериолога. Он ехал в Бомбей, а ему навстречу тянулись вереницы беженцев, спасавшихся от эпидемии. В городе ученому выделили маленькую лабораторию в Центральном медицинском колледже, и он занялся созданием вакцины против чумы. Выяснил, что чумная палочка лучше всего растет в мясном бульоне. А чтобы она чувствовала себя еще вольготнее, бактериолог подливал в бульон бараний жир или кокосовое масло. Подвал лаборатории был заставлен колбами с чумной культурой. Ханкин давал ей расти до полутора месяцев, а затем нагревал до 65 градусов. В результате взвесь из микробов и их ядов превращалась в вакцину. Вместе с несколькими помощниками исследователь начал испытывать ее на крысах. Эксперименты проводились так: брали по 20 грызунов, половине из них вводили вакцину, а затем всю группу заражали возбудителем чумы. Каждый опыт заканчивался тем, что привитые крысы выживали, а непривитые гибли.

Убедившись в эффективности вакцины, Хавкин решился испытать ее на себе. В присутствии двух местных врачей и директора медицинского колледжа он ввел себе дозу препарата, в четыре раза превышавшую ту, которую затем использовал при массовой вакцинации. Он написал в отчете, что после прививки чувствовал себя так, будто ему сделали 16 уколов, каждый из которых болезненный. Но вскоре боль прошла. Испытание завершились успешно.

Тогда Хавкин призвал жителей Бомбея пройти у него вакцинацию от чумы. Отозвались несколько сот человек — в основном местная интеллигенция. Затем привили добровольцев из числа заключенных тюрьмы, находившейся близ Бомбея. Люди видели, что прошедшие вакцинацию не заболевают, поэтому желающих пройти ее становилось все больше и больше. Хавкин со своей командой вновь стал ездить в экспедиции по стране, прививая тысячи людей. Власти Бомбея открыли для Хавкина новую лабораторию со штатом сотрудников. Впоследствии она стала одним из крупнейших научных центров по бактериологи и эпидемиологии во всей Азии. Сейчас он называется Институт Хавкина.

Хавкин со своей командой ездил в экспедиции по Индии, прививая тысячи человек

Ученый до 1904 года включительно непосредственно участвовал в вакцинации населения Индии. Затем вернулся в Европу. В Великобритании в его честь организовали торжественный прием. Королева Виктория наградила Хавкина орденом Индийской империи.

Ученый поселился в Швейцарии. Во время Первой мировой войны занимался вакцинацией английских солдат и офицеров.

Хавкин так и не женился. На склоне лет он рассказал знакомому врачу, что у него были отношения с одной очень хорошей девушкой, но до свадьбы так и не дошло — бактериолог не решился подвергать любимую рискам, связанным с его профессией.

Марка в честь Владимира Хавкина, выпущенная в Индии

Хавкин прожил 70 лет, скончался в Париже.

— Его именем названа улица в Одессе, а в нашем музее есть экспозиция, посвященная этому ученому, — рассказал «ФАКТАМ» директор Национального музея медицины Украины доктор медицинских наук Вадим Шипулин. — Писатель из Израиля Давид Маркиш написал книгу о Владимире Хавкине, презентацию которой мы планировали провести на 160-летие со дня рождения ученого — месяц назад. Но карантин из-за коронавируса заставил отложить это мероприятие.

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