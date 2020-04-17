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Коронавирус в армии: количество инфицированных военнослужащих растет

11:36 17 апреля 2020 99
Коронавирус в армии: количество инфицированных военнослужащих растет
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В украинской армии снова увеличилось количество инфицированных коронавирусом военнослужащих — по состоянию на 17:00 16 апреля было зарегистрировано уже 29 случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Напомним, всего в Украине инфицировались 4662 человека.

Таким образом, за истекшие сутки, 16 апреля, недуг поразил еще одного военного, сообщило командование медицинских сил ВСУ.

Пациент с 13 апреля лечился в домашних условиях с диагнозом ОРЗ, 16 апреля его состояние ухудшилось, и после его госпитализации в инфекционную больницу Одессы, тест ПЦР показал положительный результат.

В настоящее время состояние госпитализированного военного оценивается как стабильное.

Среди военнослужащих Операции объединенных сил инфицированных COVID-19 на данный момент пока нет.

Напомним, ранее стало известно о двух смертях от коронавируса в ВСУ. При этом в Минобороны констатируют наличие проблем с защитными масками для военных.

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