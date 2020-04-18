Украина

Поможет спецназ: в Нацполиции рассказали, как будут действовать в случае скопления людей на Пасху

В случае нарушения правил карантина на Пасху, в том числе и появления большого скопления людей, полиция будет привлекать силы специального назначения.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Юрия Тандита, передает hromadske.

По его словам, к охране общественного порядка и обеспечению соблюдения карантина будет привлечено почти 30 тыс. правоохранителей.

«Кроме этого, в случае каких-то дополнительных действий или при необходимости будет привлекаться большее количество личного состава», — сказал Тандит.

Советник главы МВД отметил, что по статистике люди чаще ходят в церковь в западных регионах, поэтому скопления людей более вероятно будут именно там.

«Мы предупреждаем людей. Также мы на постоянном контакте с иерархами церквей, я практически каждый час общаюсь со священниками разных конфессий, в частности с руководителями церквей. Могу сказать, что в этих областях мы план разработали», — сказал Тандит.

Он уточнил, что говорил об этом с главой Нацполиции Игорем Клименко, и тот заявил, что в случае неповиновения полиция будет действовать согласно постановлению Кабмина № 211.

«Мы будем останавливать этих людей, в местах массового скопления людей будем использовать силы специального назначения», — подчеркнул он.

Напомним, что в Киеве правоохранители заступят на службу возле 179 храмов с вечера накануне Пасхи.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что предстоящий праздник Пасхи жителям Полтавщины придется провести в еще более жестких условиях карантина. А именно: их ограничат в передвижении и пребывании в общественных местах, как это было сделано ранее в Черновицкой и Тернопольской областях. Кроме того, в Сумах на время выходных и праздничных дней будут введены ограничения на передвижение и пребывание граждан в общественных местах. А в Днепре на Пасху в транспорте будут требовать дополнительную справку.

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