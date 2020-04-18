- 01:29 "Выведут войска и мы зайдем": Зеленский рассказал о планах по реинтеграции Донбасса
- 00:56 Поможет спецназ: в Нацполиции рассказали, как будут действовать в случае скопления людей на Пасху
- 00:30 Собачья верность: овчарка сбежала из дома и нашла больницу, где умирал ее хозяин
- 17.04 23:55 Зависит от тяжести болезни: ученые рассказали, в течение какого времени можно выздороветь от коронавируса
- 17.04 23:25 Зеленский выступил в прямом эфире "Свободы слова": о чем говорил (полное видео)
- 17.04 23:00 Не раньше июня: Криклий назвал сроки возобновления работы общественного транспорта
- 17.04 22:43 Коронавирус атакует: в Киево-Печерской лавре умер еще один монах
- 17.04 22:39 "Это как кровь для организма": Зеленский ответил, может ли Украина обойтись без кредита МВФ
- 17.04 22:18 Киев снова возглавил рейтинг городов с наиболее загрязненным воздухом
- 17.04 22:09 Пасха 2020: красивые поздравления и открытки
- 17.04 21:56 В Полтаве запретили походы на кладбище в поминальные дни
- 17.04 21:52 Заболеет каждый десятый: Зеленский предупредил о последствиях отказа от самоизоляции на Пасху
Поможет спецназ: в Нацполиции рассказали, как будут действовать в случае скопления людей на Пасху
В случае нарушения правил карантина на Пасху, в том числе и появления большого скопления людей, полиция будет привлекать силы специального назначения.
Об этом заявил советник министра внутренних дел Юрия Тандита, передает hromadske.
По его словам, к охране общественного порядка и обеспечению соблюдения карантина будет привлечено почти 30 тыс. правоохранителей.
«Кроме этого, в случае каких-то дополнительных действий или при необходимости будет привлекаться большее количество личного состава», — сказал Тандит.
Советник главы МВД отметил, что по статистике люди чаще ходят в церковь в западных регионах, поэтому скопления людей более вероятно будут именно там.
«Мы предупреждаем людей. Также мы на постоянном контакте с иерархами церквей, я практически каждый час общаюсь со священниками разных конфессий, в частности с руководителями церквей. Могу сказать, что в этих областях мы план разработали», — сказал Тандит.
Он уточнил, что говорил об этом с главой Нацполиции Игорем Клименко, и тот заявил, что в случае неповиновения полиция будет действовать согласно постановлению Кабмина № 211.
«Мы будем останавливать этих людей, в местах массового скопления людей будем использовать силы специального назначения», — подчеркнул он.
Напомним, что в Киеве правоохранители заступят на службу возле 179 храмов с вечера накануне Пасхи.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что предстоящий праздник Пасхи жителям Полтавщины придется провести в еще более жестких условиях карантина. А именно: их ограничат в передвижении и пребывании в общественных местах, как это было сделано ранее в Черновицкой и Тернопольской областях. Кроме того, в Сумах на время выходных и праздничных дней будут введены ограничения на передвижение и пребывание граждан в общественных местах. А в Днепре на Пасху в транспорте будут требовать дополнительную справку.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
"Согласно поверью, если паска во время выпечки треснет, хозяйку целый год будут преследовать неудачи"
Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.