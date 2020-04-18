Здоровье и медицина

От мяса на Пасху лучше отказаться: как правильно выходить из поста

В воскресенье, 19 апреля, в день Воскресения Христова, заканчивается Великий пост, из которого нужно выходить постепенно, чтобы не навредить здоровью. О нюансах правильного разговления «ФАКТАМ» рассказала гастроэнтеролог Киевской клинической больницы № 2 Людмила Федорченко.

Врач отметила, что всем кто придерживался поста, после семи недель пищевых ограничений не стоит сразу есть мясо, колбасу, яйца и творог, по которым так скучал организм.

«Пасха — это хороший светлый праздник, и встречать его нужно радостно, а не объедаться. Давайте не забывать, что обжорство — это грех», — напомнила медик.

Федорченко советует начинать праздничную трапезу с того, что традиционно едят на Пасху — яиц, кулича и творожной пасхи.

Куриные яйца, которые красят в разные цвета и кладут в пасхальную корзинку, медик советует сварить всмятку, так как крутое яйцо тяжелое для желудка. Употреблять больше двух яиц в день не рекомендуется. Людям с проблемами пищеварения помогут ферментные препараты (одна-две таблетки).

Паска, которую обычно выпекают в четверг, к утру воскресенья будет не такой свежей, что хорошо для организма. Можно позволить себе съесть небольшой кусочек. Тем, кто строго постился, не помешает кусочек творожной паски.

Врач советует не забывать о кисломолочных продуктах: кефире, ряженке, натуральном йогурте.

Именно с рыбы, которая богата белком, но усваивается легче, чем мясо, Федорченко советует начинать возвращение к привычному питанию. Рыбу лучше не жарить, а запекать, отваривать либо готовить на пару.

Мясо и продукты из него стоит отложить на второй, а то и на третий день. Лучше выбирать мясо молодых животных и птиц: парную телятину, индейку, кролика. Оно легче переваривается.

Мясные блюда из свинины врач советует есть не в воскресенье, а несколько дней спустя. Также в праздник не стоит налегать на колбасу, особенно домашнюю.

Она отмечает, что разные овощи на праздничном столе тоже будут кстати. Запеченная тыква, отварная свекла, листья рукколы — это вкусно и полезно, особенно после длительного строгого поста.

В первый день после выхода из поста Федорченко не советует пить больше 200 граммов сухого вина, крепкий алкоголь в период выхода из поста не стоит употреблять вообще. Нужно пить побольше жидкости — полтора-два литра в сутки: это поможет справиться с обилием белковой животной пищи, от которой организм отвык.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали рецепты вкусных и не требующих много времени на приготовление блюд для пасхального стола, а также легкие рецепты куличей и декора для пасхальной выпечки.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter