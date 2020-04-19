Коронавирус атакует: в парижской воде обнаружили COVID-19

Мир

В столице Франции Париже — городе, который недавно атаковали полчища питающихся человеческой кровью паразитов, — отмечена новая неприятность: в трубопроводной системе были найдены следы коронавируса.

Об этом передает NDTV.

При этом уточняется, что речь идет не о питьевой, а технической воде — трубопровод для нее был построен еще в 19 веке, и вода из него используется для полива улиц и для фонтанов, и не проходит полноценную очистку.

В мэрии пояснили, что на всякий случай решили обратиться в региональный Минздрав, поскольку в четырех из 27 точек забора проб были обнаружены хоть и «крошечные, но все же следы вируса». Использование этой воды было немедленно приостановлено.

Как именно коронавирус попал в техническую воду, неизвестно. Городские власти заверили, что у парижан нет поводов для волнения: трубы, снабжающие французскую столицу питьевой водой, оказались чисты.

Напомним, что во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявляли, что заразиться коронавирусом через воду нельзя. Как следует из информации на сайте Агентства по охране окружающей среды США, «риск инфицирования систем водоснабжения является низким».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по состоянию на десять вечера воскресенья, 19 апреля, во всем мире выявлено 2 миллиона 392 тысячи 166 случаев заражения коронавирусом. Скончались 164 тысячи 392 инфицированных. Выздоровели 614 тысяч 756 пациентов. При этом во Франции выявлено 152 тысячи 578 инфицированных (плюс 785 за сутки). Скончались 19 тысяч 718 больных (плюс 395 за сутки). Выздоровели 36 тысяч 578 пациентов. Активными остаются 96 тысяч 282 случая. Проведены 463 тысячи 662 теста.

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