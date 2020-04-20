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Украина

Дышать уже легче: появились новые данные о качестве воздуха в Киеве и Украине

13:20 20 апреля 2020 17
Дышать уже легче: появились новые данные о качестве воздуха в Киеве и Украине
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В антирейтинге самых загрязненных стран мира Украина по состоянию на понедельник, 20 апреля, находилась уже на 25 месте (19 апреля — еще на восьмом). Напомним, накануне Киев наконец утратил первенство среди самых грязных городов мира.

Соответствующие данные обнародованы на сайте aqicn.org.

При этом уровень загрязненности в Киеве находился на уровне 86 единиц (безопасный для здоровья показатель составляет 50 единиц), тогда как в Николаевке на Донбассе — 149 единиц, а в Запорожье — 124.

В Киеве самым загрязненным районом является улица Семьи Кульженков (86) на Левом Берегу, а самым чистым — улица Грушевского (6).

Напомним, накануне на жуткую гарь стали жаловаться уже жители Харькова и Днепра. Экологи объяснили, в чем дело.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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