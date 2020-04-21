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Коронавирус в Одесской области: в Подольск вводят Нацгвардию, а местную больницу закрывают на карантин
В Одесской области, где на утро 21 апреля зафиксированы 146 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, вводят дополнительные ограничения. Об этом в Facebook сообщил губернатор Максим Куцый.
Он отметил, что в Одессе зарегистрированы 43 случая коронавируса, в Подольске — 37, в Беляевском районе с городом Теплодар — 27 случаев.
Учитывая то, что в Подольске наибольшее количество больных среди медиков, принято решение усилить карантинные противоэпидемические меры в городе и районе. А Подольскую городскую больницу закрыть на карантин на две недели.
Все медработники и пациенты в обязательном порядке пройдут ПЦР-тестирование. На улицах города и прилегающей территории вокруг закрытой больницы проведут дезинфекцию. Кроме того, для контроля за карантинными мероприятиями в Подольске привлекут военнослужащих Нацгвардии.
Напомним, по данным на утро 21 апреля, в Украине подтверждены 6125 случаев COVID-19. Зафиксированы 161 случай с летальным исходом и 367 случаев выздоровления пациентов. За сутки было выявлено 415 новых случаев коронавирусной болезни. Это стало новым антирекордом заболевания COVID-19 в Украине.
«ФАКТЫ» сообщали о том, что в некоторых регионах, где растет заболеваемость COVID-19, местные власти сами ужесточают карантинные ограничения. Так в Кременецком районе Тернопольщины приняли решение закрыть на въезд и выезд город Почаев, где находится Почаевская лавра, ставшая рассадником заболевания в области.
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