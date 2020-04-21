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Воду дают аж через день: сеть насмешило «достижение» оккупантов в Алчевске (видео)
В оккупированном Алчевске (Луганская область), где недавно произошла серьезная авария на коксохимическом заводе, местные «власти» порадовали жителей города «достижением» — вода в дома будет подаваться не раз в три дня, а через день.
«Псевдомэр города Пяткова хвастается, что раньше вода шла раз в три дня, а теперь аж через день! Показывают установленные во дворах многоэтажек цистерны, откуда люди ведрами носят воду в квартиры. До 2014 вода в городе шла ежедневно», — пишет журналист Денис Казанский, комментируя выложенное в социальные сети заявление «мэра».
Сюжет о проблемах с водой в Алчевске на ТВ лнр. Псевдомэр города Пяткова хвастается, что раньше вода шла раз в 3 дня, а теперь аж через день! Показывают установленные во дворах многоэтажек цистерны, откуда люди ведрами носят воду в квартиры.— Денис Казанський (@den_kazansky) April 21, 2020
До 2014 вода в городе шла ежедневно pic.twitter.com/mRIsLxZJOy
Интернет-пользователи активно комментировали этот пост в соцсетях, а один из них вспомнил, что в Алчевске некогда работал модернизированный металлургический комбинат.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале этого года оккупанты «поздравили» жителей Алчевска, отключив на несколько дней воду. Люди были вынуждены набирать воду из родников и топить снег.
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