Воду дают аж через день: сеть насмешило «достижение» оккупантов в Алчевске (видео)

Украина

В оккупированном Алчевске (Луганская область), где недавно произошла серьезная авария на коксохимическом заводе, местные «власти» порадовали жителей города «достижением» — вода в дома будет подаваться не раз в три дня, а через день.

«Псевдомэр города Пяткова хвастается, что раньше вода шла раз в три дня, а теперь аж через день! Показывают установленные во дворах многоэтажек цистерны, откуда люди ведрами носят воду в квартиры. До 2014 вода в городе шла ежедневно», — пишет журналист Денис Казанский, комментируя выложенное в социальные сети заявление «мэра».

Сюжет о проблемах с водой в Алчевске на ТВ лнр. Псевдомэр города Пяткова хвастается, что раньше вода шла раз в 3 дня, а теперь аж через день! Показывают установленные во дворах многоэтажек цистерны, откуда люди ведрами носят воду в квартиры.



До 2014 вода в городе шла ежедневно pic.twitter.com/mRIsLxZJOy — Денис Казанський (@den_kazansky) April 21, 2020

Интернет-пользователи активно комментировали этот пост в соцсетях, а один из них вспомнил, что в Алчевске некогда работал модернизированный металлургический комбинат.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале этого года оккупанты «поздравили» жителей Алчевска, отключив на несколько дней воду. Люди были вынуждены набирать воду из родников и топить снег.

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