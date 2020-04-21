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Украина

Воду дают аж через день: сеть насмешило «достижение» оккупантов в Алчевске (видео)

13:13 21 апреля 2020 166
Цистерна для воды
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В оккупированном Алчевске (Луганская область), где недавно произошла серьезная авария на коксохимическом заводе, местные «власти» порадовали жителей города «достижением» — вода в дома будет подаваться не раз в три дня, а через день.

«Псевдомэр города Пяткова хвастается, что раньше вода шла раз в три дня, а теперь аж через день! Показывают установленные во дворах многоэтажек цистерны, откуда люди ведрами носят воду в квартиры. До 2014 вода в городе шла ежедневно», — пишет журналист Денис Казанский, комментируя выложенное в социальные сети заявление «мэра».

Интернет-пользователи активно комментировали этот пост в соцсетях, а один из них вспомнил, что в Алчевске некогда работал модернизированный металлургический комбинат.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале этого года оккупанты «поздравили» жителей Алчевска, отключив на несколько дней воду. Люди были вынуждены набирать воду из родников и топить снег.

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