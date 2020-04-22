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Отделались испугом: суд не стал наказывать туристов с Бали, отказавшихся от обсервации
Оболонский районный суд Киева закрыл административные производства в отношении украинских туристов, вернувшихся с Бали, и отказавшихся проходить 14-дневную обсервацию. Напомним, некоторые из эвакуированных с острова Бали украинцев, которых разместили на карантин в отеле, из-за условий обсервации объявили голодовку.
По заявлению адвокатов, представлявших интересы туристов в суде, суд не нашел в действиях туристов ни события, ни состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 44−3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Справедливости ради защитники отмечают, что их клиенты добросовестно выполняли условия самоизоляции, и ни у одного из них признаков коронавирусной болезни обнаружено не было.
«ФАКТЫ» писали, что из отеля «Козацкий» в центре Киева, где на обсервацию размещали вернувшихся в страну туристов, в конце марта сбежали более 60 человек. При этом в МВД констатировали, что это удалось им сделать из-за «законодательных неточностей».
Тем не менее вскоре места «балийцев» в гостинице заняли туристы, эвакуированные уже из Объединенных Арабских Эмиратов. Их также возмутили условия двухнедельной обсервации.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..