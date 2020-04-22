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В Днепре резко возросло число заразившихся коронавирусом: названа причина
В Днепре зафиксировали 20 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это произошло несмотря на то, что в городе соблюдались карантинные ограничения, введенные на период пандемии.
Как утверждает городской голова Днепра Борис Филатов в своем Facebook, инфекция проникла в областной центр из Першотравенска.
«Из плюс 20 новых за сутки — большинство это контакты по Першотравенску. После вспышки там заболевания среди последователей одной из харизматических церквей, слушателей „библейской“ школы, коронавирус теперь, похоже, плотно заехал в Днепр», — написал Филатов.
Напомним, председатель Днепропетровского областного совета Святослав Олийнык, заявил, что именно из Першотравенска коронавирус начал распространятся по другим городам Днепропетровщины.
Ранее сообщалось, что, по неподтвержденным данным, в Першотравенске насчитывается несколько сотен подозрений на коронавирус.
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