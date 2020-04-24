Здоровье и медицина

Коронавирус обнаружили у сотрудников фабрики, на которой шьют защитные костюмы для медиков

У семи работников винницкой фабрики «Володарка», которая шила защитную одежду для медиков, обнаружили коронавирус. Ранее COVID-19 диагностировали у 26 пациентов реабилитационных центров на Днепропетровщине.

«К сожалению, на „Володарке“ у одной из работниц был выявлен коронавирус. И там областной лабораторный центр провел ПЦР-тестирование всем контактным и потенциально контактным лицам. Было проведено более двухсот тестов и, к сожалению, было обнаружено семь подтвержденных случаев», — сообщил городской голова Винницы Сергей Моргунов на брифинге, видео которого разместил в своем Facebook.

Он отметил, что на фабрике провели дезинфекцию, и предприятие работает в штатном режиме — оно производит защитные костюмы для медиков.

Ранее сообщалось, что коронавирус выявили в двух общежитиях под Киевом.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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