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Здоровье и медицина

Вспышку COVID-19 зафиксировали в реабилитационных центрах под Днепром: делом занялась прокуратура

17:27 24 апреля 2020 17
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Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В Днепропетровской области в трех реабилитационных центрах города Подгороднее 26 человек заразились коронавирусом. С связи с этим прокуратура открыла дело. Ранее вспышка заболеваний COVID-19 была зафиксирована в Першотравенске.

Пресс-служба прокуратуры сообщила, что дело открыто по факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней. Устанавливаются причастные к преступлению лица.

Как сообщила пресс-служба Днепропропетровской облгосадминистрации, уже установлено, что все инфицированные контактировали с больными из города Першотравенска.

Реабилитационные центры Подгороднего занимаются лицами с умственными и физическими недостатками, психическими заболеваниями и наркологическими расстройствами, другими заболеваниями.

Ранее сообщалось, что для недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Днепропетровщины решили ограничить въезд и выезд из Першотравенска.

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