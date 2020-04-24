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Вспышку COVID-19 зафиксировали в реабилитационных центрах под Днепром: делом занялась прокуратура
В Днепропетровской области в трех реабилитационных центрах города Подгороднее 26 человек заразились коронавирусом. С связи с этим прокуратура открыла дело. Ранее вспышка заболеваний COVID-19 была зафиксирована в Першотравенске.
Пресс-служба прокуратуры сообщила, что дело открыто по факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней. Устанавливаются причастные к преступлению лица.
Как сообщила пресс-служба Днепропропетровской облгосадминистрации, уже установлено, что все инфицированные контактировали с больными из города Першотравенска.
Реабилитационные центры Подгороднего занимаются лицами с умственными и физическими недостатками, психическими заболеваниями и наркологическими расстройствами, другими заболеваниями.
Ранее сообщалось, что для недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Днепропетровщины решили ограничить въезд и выезд из Першотравенска.
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