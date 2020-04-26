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В СИЗО Черновцов заключенные взбунтовались из-за арестанта с коронавирусом
Заключенные Черновицкого следственного изоляторя (СИЗО) устроили протест после прибытия в учреждение подследственного с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19. Напомним, первый подтвержденный случай заболевания COVID-19 у одной из осужденных в этом СИЗО был зарегистрирован еще в середине апреля, а регион удерживает первенство в Украине по количеству инфицированных.
Как сообщили УНИАН в следственном изоляторе, в ночь на 25 апреля группа заключенных закрылась в камерах, препятствуя персонала учреждения выполнять свои обязанности.
При этом трое заключенных порезали себе вены, и им пришлось оказывать медицинскую помощь.
В администрации СИЗО заявили, что заключенного с коронавирусом доставили к ним 23 апреля, в соответствии с определением суда. При этом прибывшего разместили с соблюдением всех необходимых карантинных требований — отдельно от других заключенных и осужденных.
«Персонал, который осуществляет надзор, обеспечен средствами индивидуальной защиты, учреждение — дезинфицирующими средствами», — сообщили в СИЗО.
В настоящее время на место выехало руководство департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Украины.
Отметим, что ранее руководство Минюста поддержало идею амнистии в условиях пандемии коронавируса, с оговоркой, что речь должна идти не о массовом освобождении заключенных, а об «ограниченном и обоснованном количестве».
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!