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Украина

Коронавирус убивает тех, кому нужно платить пенсию: генерал указал на важную тенденцию

10:52 27 апреля 2020 789
пенсионерка
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Коронавирус, которым в мире уже заразились почти 3 миллиона человек, убивает, в основном, людей пожилого возраста, которые находятся в стадии доживания и рассчитывают на помощь государства.

Об этом в интервью изданию «ГОРДОН» рассказал бывший глава Донецкого и Луганского управлений СБУ генерал Александр Петрулевич.

Генерал отметил, что болезнь опасна, в основном, для старшей возрастной категории — людей в возрасте 70−80 лет и старше.

«Если так фантастически подумать, это хорошая вещь: во многих странах можно решить вопрос с пенсионным обеспечением, затраты на пенсионные фонды, с которыми проблемы в России, в Украине. Да и в Европе тоже с пенсионными фондами не так все хорошо. Но это такой юмор, жесткий», — сказал Петрулевич.

Напомним, медики неоднократно обращали внимание на то, что пожилым людям, у которых есть хронические заболевания, трудно противостоять инфекции COVID-19, так как у них понижена сопротивляемость болезням.

По данным на утро 27 апреля, в Украине подтверждены 9009 случаев COVID-19. 220 человек умерли и 864 вылечились, среди них есть и пожилые пациенты.

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