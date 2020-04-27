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Украина

Союз змеи и черепахи: в Украине ярко описали сотрудничество Зеленского с Аваковым

11:43 27 апреля 2020 220
Аваков и Зеленский
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Ситуацию в украинской политике, когда во главе страны находится слабый президент с непрофессиональной и неэффективной командой и сильный министр внутренних дел, эксперты считают вынужденным симбиозом. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» политолог Виктор Бобыренко назвал сотрудничество президента Зеленского и главы МВД Авакова «союзом змеи и черепахи».

«…союз Зеленского и Авакова — это союз змеи и черепахи, когда черепаха плывет по океану, а змея на ней сидит и думает: если укушу черепаху, то утонем обе». — отметил политолог.

Он считает, что сегодня и Зеленскому, и Авакову такой союз выгоден. Президенту, чтобы иметь силовую поддержку. Аваков же, хоть и говорит о себе, как о второй по значению фигуре в стране, но не уверен, что его выберет население и элиты.

По мнению политолога, если Зеленский не повернет Украину в сторону России, то Майдана не будет. И сильный министр Аваков не будет инспирировать протесты, которые ему не нужны, как не нужны Зеленскому.

Напомним, Арсен Аваков занял пост министра внутренних дел в 2014 году сразу после Майдана. Он один из руководителей министерств, который сохранил свою должность при президенте Зеленском, хотя в обществе был запрос на его отставку. Эксперты считают его сильной фигурой. Аваков неоднократно публично выступал как политик.

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