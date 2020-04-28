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Украина

Офис Зеленского больше не будет заниматься поставками в Украину средств для борьбы с COVID-19

14:53 28 апреля 2020 172
Совещание в Офисе президента
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Поставками средств и оборудования, используемых для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19, отныне будет заниматься Минздрав Украины. Об этом сообщает Офис президента.

«Вы должны обеспечить поставки масок, респираторов, защитных костюмов, аппаратов искусственной вентиляции легких и всего необходимого так, чтобы больницы, пациенты и здоровые люди имели достаточно всего и могли выздороветь и защититься от COVID-19», — сказал президент Владимир Зеленский министру здравоохранения Максиму Степанову на ежедневном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавируса.

По словам секретаря Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилла Тимошенко, в Украину вскоре прибудет очередной самолет с грузом средств защиты. После этого доставкой грузов для борьбы с пандемией коронавируса будет заниматься Минздрав.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что для закупок будут использоваться средства из стабилизационного фонда, который создан для преодоления пандемии.

Ранее сообщалось, что в Украине начались испытания препарата от коронавируса.

Фото: Офис президента

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