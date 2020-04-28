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Офис Зеленского больше не будет заниматься поставками в Украину средств для борьбы с COVID-19
Поставками средств и оборудования, используемых для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19, отныне будет заниматься Минздрав Украины. Об этом сообщает Офис президента.
«Вы должны обеспечить поставки масок, респираторов, защитных костюмов, аппаратов искусственной вентиляции легких и всего необходимого так, чтобы больницы, пациенты и здоровые люди имели достаточно всего и могли выздороветь и защититься от COVID-19», — сказал президент Владимир Зеленский министру здравоохранения Максиму Степанову на ежедневном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавируса.
По словам секретаря Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилла Тимошенко, в Украину вскоре прибудет очередной самолет с грузом средств защиты. После этого доставкой грузов для борьбы с пандемией коронавируса будет заниматься Минздрав.
Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что для закупок будут использоваться средства из стабилизационного фонда, который создан для преодоления пандемии.
Ранее сообщалось, что в Украине начались испытания препарата от коронавируса.
Фото: Офис президента
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