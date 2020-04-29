Мир

Коронавирус-убийца: врач насмотрелась на смерти пациентов и покончила с собой

Несмотря на упорные попытки медиков США оказывать сопротивление пандемии COVID-19, иногда не всем из них удается справиться с огромным напряжением, которое возникает от встречи с большим количеством смертей и страданий, причиняемых болезнью.

Так, 27 апреля заведующая отделением неотложной помощи в больнице города Нью-Йорк получила психологическую травму при лечении пациентов с коронавирусной инфекцией, заразилась и покончила с собой. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на New York Post.

Сообщается, что 49-летняя Лорна Брин заразилась COVID-19 и перебралась в дом родителей в городе Шарлотсвилл, штат Вирджиния. После двухнедельного лечения она почувствовала себя лучше и вернулась в Нью-Йорк на работу, но коллеги снова отправили ее домой восстанавливать силы.

Там она покончила с собой.

Отец Лорны Филип рассказал, что она находилась на передовой в борьбе с коронавирусом и насмотрелась на бесконечные смерти зараженных вирусом SARS-CoV-2 людей. Некоторые из ее пациентов погибали, не успев покинуть приемное отделение.

Коллеги описали Брин как талантливого врача, которая стремилась сделать все возможное для своих пациентов. Представители больницы, где она работала, подчеркнули, что сейчас им важно оказать поддержку семье, друзьям и коллегам Брин. «Ведь они пытаются пережить произошедшую трагедию в столь непростое для всех время», — пояснили медработники.

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