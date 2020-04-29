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Спорт

Тихий час: Влада Седан спит с Зинченко на свежем воздухе (фото)

13:35 29 апреля 2020 70
Влада Седан и Александр Зинченко
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Футболист «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко прилетел в гости в Винницу к своей невесте известной журналистке Владе Седан.

В паузе между индивидуальными тренировками, которые позволяют поддерживать форму, игрок может позволить себе дневной сон вместе с любимой во дворе дома на удобном гамаке. Правда, без домашних любимцев, французских бульдогов Луи и Миа, и здесь никуда — несмотря на то, что сам Александр рассказал, что «сплавил своих поросят теще».

Напомним, ранее Зинченко дошел до полуфинала чемпионата Европы по FIFA 20, в котором уступил португальцу Диогу Жоте, а затем в паре с партнером по сборной Евгением Коноплянкой обыграл в матчевой дуэли поляков Матеуша Клиха и Мацея Рыбуса.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Александр Зинченко является самым дорогим футболистом сборной Украины.

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