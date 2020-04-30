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Число заболевших коронавирусом в Крыму стремительно растет: появились свежие данные
На четверг, 30 апреля, в оккупированном Крыму подтверждено уже 169 случаев COVID-19. Ранее на полуострове отправили на обсервацию 700 человек.
Как сообщает Крымская правозащитная группа на своей странице в Facebook, информация была озвучена на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, которое проводил подконтрольный РФ «глава» оккупированного Крыма Сергей Аксенов.
В Севастополе зарегистрировано уже 77 случаев заболевания COVID-19, а всего в оккупированном Крыму подтверждено 169 случаев заболевания коронавирусом. При этом правозащитники отмечают низкий уровень диагностирования COVID-19, в результате чего официальные данные о количестве случаев заражения далеки от реальных показателей.
Ранее сообщалось, что российское Минобороны собирается размещать в Севастополе военнослужащих, заболевших COVID-19.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!