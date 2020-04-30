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Украина

Число заболевших коронавирусом в Крыму стремительно растет: появились свежие данные

13:18 30 апреля 2020 364
Тест
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

На четверг, 30 апреля, в оккупированном Крыму подтверждено уже 169 случаев COVID-19. Ранее на полуострове отправили на обсервацию 700 человек.

Как сообщает Крымская правозащитная группа на своей странице в Facebook, информация была озвучена на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, которое проводил подконтрольный РФ «глава» оккупированного Крыма Сергей Аксенов.

В Севастополе зарегистрировано уже 77 случаев заболевания COVID-19, а всего в оккупированном Крыму подтверждено 169 случаев заболевания коронавирусом. При этом правозащитники отмечают низкий уровень диагностирования COVID-19, в результате чего официальные данные о количестве случаев заражения далеки от реальных показателей.

Ранее сообщалось, что российское Минобороны собирается размещать в Севастополе военнослужащих, заболевших COVID-19.

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