Как распознать опасную родинку: бесплатная консультация медиков

Здоровье и медицина

Ежегодный День меланомы в этом году в связи с карантином пройдет в Украине 15 мая в онлайн-режиме. Медики консультируют всех желающих для того, чтобы обратить внимание на опаснейшее заболевание. Ведь именно меланома дает множественные метастазы, которые могут поразить любой орган. Но если обнаружить ее на раннем этапе, достаточно будет удалить новообразование и затем наблюдаться у онколога.

Чтобы получить бесплатную консультацию специалистов, с 1 по 10 мая анкеты и фотографии новообразований можно прислать на портал организаторов Дня меланомы — http://stop-melanoma.net.

Организаторы проведения Дня меланомы просят тех, у кого есть современные гаджеты, помочь тем, у кого их нет или тем, кто не умеет ими пользоваться, отослав снимок подозрительной родинки на указанный сайт.

Специалисты выделили шесть основных признаков перерождения родинки:

асимметрия: если родинка ранее была симметричной, а сейчас, если провести через нее условную ось, две половинки выглядят неравными;

край: если он стал зазубренным, как будто порванным даже не по всей родинке, а в некоторых местах, это сигнал опасности;

кровоточивость: даже не травмированная родинка начинает кровоточить, на ней появляются корочки;

окраска: родинка в норме может быть как темной, так и светлой. Но если окраска начала меняться, на родинке появились точечки — синеватые, красноватые, темно-коричневые, белесые, это может свидетельствовать о перерождении;

размер: родинка стала увеличиваться по периметру или расти вверх, как грибок;

динамика.

Ранее дерматоонколог Института дерматокосметологии доктора Богомолец Ирина Сидоренко рассказала на прямой линии «ФАКТОВ», как можно определить меланому по родинке. и ответила на другие вопросы читателей.



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