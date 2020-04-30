- 08:27 На разработку вакцины от коронавируса нужны еще миллиарды долларов
- 08:01 В Польше медикам платят в 10 раз больше, чем в Украине. Их можно удержать при одном условии, — Элла Либанова
- 07:53 "Дядя постоянно пил и звал племянницу полежать рядом": новые подробности убийства 13-летней девочки под Харьковом
- 07:30 Как распознать опасную родинку: бесплатная консультация медиков
- 07:15 Мигрень и проблемы с суставами: гороскоп здоровья на май для всех знаков зодиака
- 07:14 Май принес дожди и грозы: синоптики предупредили о сюрпризах погоды
- 06:30 Намного меньше половины: Разумков назвал количество зараженных COVID-19 депутатов
- 05:55 "Клоака на руках": немецкие медики рассказали, почему не стоит ходить в магазин в перчатках
- 05:30 Снова почти сотня зараженных: на Буковине подтвердили 96 случаев COVID-19
- 04:55 Страдала долгих 14 лет: врачи нашли причину сильного кашля девушки и очень удивились ей
- 04:35 В МИД Германии назвали Россию одной из сторон конфликта на Донбассе
- 03:55 Снялась без лифчика: звезда "Сватов" Анна Кошмал порадовала фанатов пикантным фото
Как распознать опасную родинку: бесплатная консультация медиков
Ежегодный День меланомы в этом году в связи с карантином пройдет в Украине 15 мая в онлайн-режиме. Медики консультируют всех желающих для того, чтобы обратить внимание на опаснейшее заболевание. Ведь именно меланома дает множественные метастазы, которые могут поразить любой орган. Но если обнаружить ее на раннем этапе, достаточно будет удалить новообразование и затем наблюдаться у онколога.
Чтобы получить бесплатную консультацию специалистов, с 1 по 10 мая анкеты и фотографии новообразований можно прислать на портал организаторов Дня меланомы — http://stop-melanoma.net.
Организаторы проведения Дня меланомы просят тех, у кого есть современные гаджеты, помочь тем, у кого их нет или тем, кто не умеет ими пользоваться, отослав снимок подозрительной родинки на указанный сайт.
Специалисты выделили шесть основных признаков перерождения родинки:
- асимметрия: если родинка ранее была симметричной, а сейчас, если провести через нее условную ось, две половинки выглядят неравными;
- край: если он стал зазубренным, как будто порванным даже не по всей родинке, а в некоторых местах, это сигнал опасности;
- кровоточивость: даже не травмированная родинка начинает кровоточить, на ней появляются корочки;
- окраска: родинка в норме может быть как темной, так и светлой. Но если окраска начала меняться, на родинке появились точечки — синеватые, красноватые, темно-коричневые, белесые, это может свидетельствовать о перерождении;
- размер: родинка стала увеличиваться по периметру или расти вверх, как грибок;
- динамика.
Ранее дерматоонколог Института дерматокосметологии доктора Богомолец Ирина Сидоренко рассказала на прямой линии «ФАКТОВ», как можно определить меланому по родинке. и ответила на другие вопросы читателей.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
"Дядя постоянно пил и звал племянницу полежать рядом": новые подробности убийства 13-летней девочки под Харьковом
— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..