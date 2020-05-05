«Маленькая темная родинка увеличилась и стала выпуклой»: как не пропустить меланому

Здоровье и медицина

Надежда Федоровна собиралась пойти к дерматологу и показать ему появившуюся на голени темную родинку, но визит к врачу все откладывала.

— Не хотелось верить, что эта родинка опасна, — рассказывает женщина. — Правда, меня беспокоило то, что она быстро росла: за год из небольшой точки превратилась в заметное образование диаметром около сантиметра, да еще стала выпуклой. Однажды, когда я работала на даче, зацепила родинку — и это вызвало довольно сильное кровотечение. Испугалась, конечно, не на шутку. Вернувшись в Киев, хотела записаться к врачу, и узнала, что буквально через день в Институте дерматологии и косметологии доктора Богомолец состоится День меланомы — ежегодная социальная акция, во время которой можно показаться врачу бесплатно. Консультировавшая меня врач внимательно осмотрела родинку и произнесла это пугающее слово — «меланома». Но сказала, что диагноз под вопросом. Хотя на самом деле вопроса у нее уже не было. Доктор дала мне направление в Институт рака, предупредив, что поехать туда я должна срочно.

— Вы так и сделали?

— Да. На следующий день побывала у хирурга-онколога, а еще через день мне удалили образование. Иссекли довольно большой участок — 12 на 5 сантиметров. Рану пришлось закрыть кожным лоскутом.

— Но на этом лечение не закончилось?

— Нет. Все, о чем я рассказываю, произошло весной 2018 года. Почти год мне проводили химиотерапию. Затем каждые три месяца я показывалась онкологу, но теперь, надеюсь, опасность миновала. Думаю, травма у меня случилась как раз вовремя, иначе я бы еще откладывала посещение врача. Словом, нет худа без добра. Страх парализует волю человека, так было и со мной. Конечно, я могла обратиться и раньше, если бы не боялась услышать слово «рак». И еще: мне очень повезло, что сразу попала в руки профессионалов, тех, кто специализируется на таких злокачественных заболеваниях, как меланома и рак кожи.

В этом году День меланомы планируется провести в режиме онлайн 15 мая. Анкеты и фотографии подозрительных кожных новообразований принимаются с 1 по 10 мая на сайте www.stop-melanoma.net. Инициатор проведения Дня меланомы, известный дерматолог Ольга Богомолец, просит тех, у кого есть современные гаджеты, помочь тем, у кого их нет или тем, кто не умеет ими пользоваться, отослав снимок подозрительной родинки на портал.

«Рак кожи часто возникает на открытых солнцу участках — лице, плечах, облысевшей голове»

На фотографиях прошлых лет, сделанных во время акции День меланомы, можно увидеть пациентов, которым волонтеры помогают заполнять анкеты, врачей, которые с помощью дерматоскопа осматривают подозрительные новообразования у людей, приехавших из всей Украины. Но в этом году все будет по-другому.

— Мы двенадцатый год подряд проводим акцию День меланомы и в общей сложности проконсультировали почти полмиллиона пациентов, — говорит руководитель Клиники дерматокосметологии, известный врач Ольга Богомолец. — Нынешняя акция в связи с карантином будет проходить в режиме онлайн и состоится 15 мая. Создан специальный портал, на котором уже зарегистрировались сотни врачей. Они будут анализировать фотографии новообразований, присланные нам пациентами. В прошлые годы мы уже частично применяли такой подход, так что для нас он не новый. Но масштаб будет гораздо больше. Этот волонтерский проект постоянно расширяется, в Украине появляется все больше врачей, которые могут поставить точный диагноз — меланома или рак кожи — и этим спасти пациента. Мы ведь регулярно проводим семинары, научные конференции, в ходе которых обучаем дерматологов и семейных врачей различать признаки перерождения родинки, чтобы они не пропустили появления у пациентов злокачественных новообразований.

Ольга Богомолец: « Главная цель акции День меланомы — обнаружить злокачественные образования — меланому и рак кожи — на ранней стадии, тем самым спасти жизни!»

— На что должен обратить внимание сам пациент?

— Существует шесть основных признаков перерождения родинки. Их желательно вовремя обнаружить. По первым буквам в названии признаков мы «собрали» слово АККОРД. Расшифрую его. Буква А — асимметрия: если родинка была симметричной, но теперь, когда вы проводите через нее условную ось, то две половинки выглядят неравными. Следующий признак — К — край: если он стал зазубренным, как будто порванным даже не по всей родинке, а в некоторых местах, это сигнал опасности. Еще одна буква К означает кровоточивость: даже не травмированная родинка начинает кровоточить, на ней появляются корочки. Буква О — окраска. Родинка в норме может быть как темной, так и светлой. Но если окраска начала меняться, на родинке появились точечки — синеватые, красноватые, темно-коричневые, белесые, это может свидетельствовать о перерождении. Следующий признак — Р — размер. Родинка стала увеличиваться по периметру или расти вверх, как грибок. И то, и другое говорит об изменении размера. И последний признак — Д — динамика. Наблюдаем за всеми изменениями, которые могут происходить с родинкой, за сочетанием нескольких приведенных выше признаков.

— Значит, если человек заметил одно из таких изменений, он может прислать на портал фотографию «тревожной» родинки?

— Да. Но у нас большая просьба к тем, кто хочет проконсультироваться по поводу меланомы: присылать фото родинки, только если вы или ваши близкие действительно заметили признаки перерождения. Если же родинка существует с рождения и не меняется, живите спокойно. Наша задача — 15 мая проконсультировать как можно больше людей, которым грозит опасность.

— Речь идет именно о меланоме?

— Не только. Вторая группа заболеваний, на которые мы «охотимся», — рак кожи (например, базалиома). Рак кожи менее агрессивен, обычно не метастазирует, но его нельзя оставлять без внимания. Чаще всего при раке кожи нет пигментного окрашивания, так как, в отличие от меланомы, задействованы другие клетки кожи. Если родинка может появиться на любой части тела, даже на волосистой части головы, то рак кожи чаще всего поражает те участки, которые подвержены инсоляции, то есть воздействию солнечных лучей. Это лицо — область около глаз, нос, переносица, губы, виски. А также плечи, кожа головы на облысевших участках.

— Как заподозрить у себя рак кожи?

— Обычно появляется розовое пятнышко, которое начинает шелушиться. Если оно не проходит в течение нескольких месяцев, его надо обязательно показать специалисту. Чаще всего пятнышко одиночное, но бывает и несколько участков поражения.

Врачи часто сталкиваются с канцерофобией — боязнью рака. Человек боится даже допустить мысль, что у него может быть рак. Но в отношении рака кожи могу сказать: он излечим. На ранних стадиях можно за одну процедуру полностью вылечить человека. Применяем для удаления пораженного участка хирургию, криодеструкцию. А вот на поздних стадиях уже понадобится системная терапия, которая длится годами, и это очень затратно.

«В День меланомы специалисты будут анализировать фотографии, присланные на портал с 1 по 10 мая»

— Как появилась идея проведения Дня меланомы? — спрашиваю Ольгу Богомолец.

— После окончания мединститута я стажировалась в США и знала, что благодаря ранней диагностике там удается вылечить от меланомы 95 процентов пациентов. У нас в стране тогда все было наоборот: вовремя ставился диагноз лишь пяти процентам пациентов, а слишком поздно — 95-и. Когда вернулась домой, хотелось это исправить. Несколько раз обращалась в Минздрав с предложением проводить День меланомы, как можно больше рассказывать людям о признаках перерождения родинок, но поддержки не получила. Выступала с песенными концертами по радио и во время передачи рассказывала еще и о меланоме. Это был «неформат», но редакторы терпели. И однажды ко мне на прием пришла молодая женщина, моя ровесница, ей было лет 27. Я с ужасом обнаружила у нее на ноге большую меланому и не смогла сдержаться: «Почему же вы раньше не пришли?» А она удивленно смотрит на меня и говорит: «Так вы же раньше не говорили об этом! Вы сказали по радио, что такие родинки опасны — и я пришла!» Тогда я поняла, что не надо ждать помощи от Минздрава, надо действовать самой. Кстати, с той женщиной, Татьяной, я все годы не теряла контакта. Ее прооперировали, пролечили, к счастью, удачно. Она родила двоих детей, открыла свой бизнес. А для меня стала особенной пациенткой, с которой все началось.

— Почему меланома считается такой опасной?

— Поначалу образование поверхностное, а когда прорастает вглубь и достигает кровеносных сосудов, то злокачественные клетки разносятся по организму, могут попасть в любой орган и дать метастазы. В первые годы проведения Дня меланомы у большинства пациентов, которым мы установили этот диагноз, была третья или четвертая стадия заболевания. Теперь большинство — около 70 процентов — обращается с первой-второй стадией. Значит, им можно эффективно помочь. Акцию мы проводим вместе с Национальным институтом рака. В этом году будет так же: тех, у кого обнаружим меланому или рак кожи, направим туда. Снимки будут анализировать несколько сотен врачей из всей Украины. Они уже согласились участвовать в этой благотворительной акции, зарегистрировавшись на портале stop-melanoma.net. Каждый пациент получит заключение дерматолога-онколога и, я очень надеюсь, если понадобится, немедленно обратится для уточнения диагноза в Институт рака или к онкологу по месту жительства.

— Все ли следуют этому совету?

— К сожалению, не все. И не только потому, что боятся идти к врачу. А еще потому, что у людей просто нет денег на дорогостоящее лечение, которое не может быть иным, когда речь идет об онкозаболевании. Нужна страховая медицина, чтобы лечение рака оплачивало государство, а не заболевший человек или его семья. Два года назад я поставила диагноз меланома женщине, приехавшей из небольшого города, предупредив, что она должна срочно обратиться в онкодиспансер. Прошел год, и женщина вновь в День меланомы оказалась у меня на приеме. А новообразование за это время увеличилось в три раза! У меня оборвалось сердце: неужели я ей не объяснила доходчиво, чем опасна меланома? Спрашиваю. И вот ответ: «Доця, я пошла к онкологу, но он сказал, что на операцию надо десять тысяч гривен. А у меня их нет. Посмотри меня еще…» Этот случай, к сожалению, не единственный.

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Фото из архива Клиники дерматокосметологии доктора Богомолец



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