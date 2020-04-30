26.90 / 27.18 28.97 / 29.41
Киев: +13
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Украину ждет вторая волна коронавируса: в Минздраве сделали важное предупреждение

23:25 30 апреля 2020 272
Карантин
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В случае отмены карантина, соблюдение правил которого уже готовы поддерживать 59% украинцев, наша страна рискует попасть под вторую волну заболеваний коронавирусом.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в интервью Reuters.

По словам чиновника, исключительно благодаря вовремя введенным ограничениям Украине удалось избежать большого количества заражений и сейчас ситуация с заболеваемостью в целом контролируемая, правительство готовится к поэтапному возвращению к нормальной жизни к лету.

«Мы не можем открыть все сейчас и поставить под угрозу все население Украины, потому что тут же произойдет большая вспышка и пик этой болезни», — объяснил Степанов.

Он добавил, что даже после отмены карантина останутся «некоторые вещи, которые нам все равно придется соблюдать, например, все, что связано с личной гигиеной, средствами защиты и что касается рукопожатий».

Напомним, что главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что карантин помог Украине избежать серьезного пикового скачка заболеваемости COVID-19. По мнению главы Минздрава, если люди продолжат придерживается карантина, то пика коронавируса в Украине не произойдет.

В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что даже в случае успешной реализации плана поэтапного выхода страны из кризиса некоторые ограничения будут иметь силу в Украине до конца года и даже в 2021 году.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на 09:00 30 апреля, в Украине подтверждены 10 406 случаев COVID-19. Зафиксированы 261 случай с летальным исходом и 1238 случаев выздоровления пациентов. Всего провели 111 859 тестов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Карантин

Украину ждет вторая волна коронавируса: в Минздраве сделали важное предупреждение

Вальпургиева ночь

Наступает Вальпургиева ночь: что это такое и что нельзя делать в этот праздник

макаревич

Уже не один: Андрей Макаревич тайно женился

Надежда Бабкина

Надежда Бабкина объявила о своем выздоровлении

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер