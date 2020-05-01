- 11:05 "Борисполь" принял еще самолеты с сотнями украинцев из-за границы
- 10:45 Умер один из руководителей оккупационных властей Крыма
- 10:31 Можно ли заразиться коронавирусом через тополиный пух
- 10:26 В "Школе онлайн" выпускникам вместо фильма про агрессию РФ показали видео с Усиком
- 10:25 Звездный футболист «Ливерпуля» четвертый раз стал отцом
- 10:19 Надо потерпеть: у Зеленского объяснили, почему не открывают метро и как людям добираться до работы
- 10:15 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 09:52 Зеленский встречал не груз, а самолет: в ОП странно оправдались за историю с товарами для "Эпицентра"
- 09:47 Место жительства ребенка в Киеве можно зарегистрировать онлайн: как это сделать
- 09:43 Много людей переедет в пригород, а часть и вовсе в села: демограф озвучила прогноз по Украине
- 09:41 Актуальные данные о ситуации с коронавирусом: онлайн-трансляция брифинга Минздрава
- 09:30 Рождение звезды: 15 лет назад Месси забил свой первый гол в карьере
"Борисполь" принял еще самолеты с сотнями украинцев из-за границы
За минувшие сутки в Украину, в марте закрывшее авиасообщение из-за пандемии коронавируса, специальными авиарейсами прибыло около 400 украинцев.
Так, аэропорт «Борисполь» принял рейсы из рейсы из Бейрута (Ливан), Софии (Болгария) и Ларнаки (Кипр).
Как сообщают в Госпогранслужбе, среди прибывших не было лиц с повышенной температурой тела или жалобами на наличие симптомов заболевания ОРВИ. «Пассажиры этих авиарейсов выбрали двухнедельную самоизоляцию с применением приложения «Дій вдома», — говорится в сообщении.
Также в погранслужбе уточнили, что за минувшие сутки государственную границу, в том числе и через наземные пункты пропуска, на въезд и на выезд пересекли около 13 тысяч человек.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Государственная авиационная служба запретила авиакомпании «МАУ» рейс в Великобританию, который организовал работодатель, трудоустроивший украинцев. Впрочем, вскоре этот запрет был отменен.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
"Дядя постоянно пил и звал племянницу полежать рядом": новые подробности убийства 13-летней девочки под Харьковом
— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!