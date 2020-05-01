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Украина

"Борисполь" принял еще самолеты с сотнями украинцев из-за границы

11:05 1 мая 2020 62
Пассажиры в Борисполе
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

За минувшие сутки в Украину, в марте закрывшее авиасообщение из-за пандемии коронавируса, специальными авиарейсами прибыло около 400 украинцев.

Так, аэропорт «Борисполь» принял рейсы из рейсы из Бейрута (Ливан), Софии (Болгария) и Ларнаки (Кипр).

Как сообщают в Госпогранслужбе, среди прибывших не было лиц с повышенной температурой тела или жалобами на наличие симптомов заболевания ОРВИ. «Пассажиры этих авиарейсов выбрали двухнедельную самоизоляцию с применением приложения «Дій вдома», — говорится в сообщении.

Также в погранслужбе уточнили, что за минувшие сутки государственную границу, в том числе и через наземные пункты пропуска, на въезд и на выезд пересекли около 13 тысяч человек.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Государственная авиационная служба запретила авиакомпании «МАУ» рейс в Великобританию, который организовал работодатель, трудоустроивший украинцев. Впрочем, вскоре этот запрет был отменен.

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